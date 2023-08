Voucher sportivi, Longi, “giunta di Enna apprezza lavoro di Fratelli d’Italia”

“Ringrazio il sindaco che tramite i suoi assessori ha riconosciuto il valore di questa misura targata Fratelli d’Italia andando oltre i colori politici”. Lo afferma Eliana Longi, parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, che interviene sul caso dei voucher sportivi dopo l’intervento degli assessori comunali di Enna, Catalano e Di Venti, i quali, in un post sui social, hanno rivendicato di aver contributo a questo provvedimento.

Il voucher e la polemica politica

Il voucher, previsto dalla Regione che ha pubblicato i termini dell’iniziativa, ha un valore di 50 euro per ogni mese: sarà esteso ai bambini di 9 anni fino ai ragazzi di 16 anni per un periodo di 12 mesi e potrà essere utilizzato per fare sport. Ieri, a polemizzare con i due assessori era stato il gruppo consiliare Moderati per Enna, che ha chiarito come sulla vicenda l’amministrazione comunale, sostanzialmente, non ha avuto alcuna parte.

“Misura che porta firma di Amata”

La parlamentare nazionale di FdI rimarca questo aspetto, evidenziando che la misura porta la firma dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia, Elvira Amata.

“Accolgo con grande piacere l’apprezzamento espresso – dice Eliana Longi – dall’amministrazione comunale e in particolar modo dagli assessori Di Venti e Catalano nei confronti della misura messa in campo dall’assessore regionale allo sport Elvira Amata di Fratelli d’Italia che prevede per le famiglie che ne abbiamo i requisiti, l’emissione di un voucher per incentivare la pratica sportiva dei ragazzi tra i 6 e i 16 anni la cui richiesta potrà essere presentata direttamente presso le società sportive”.

“Amministrazione si coordini con Fdi”

“Non ero a conoscenza che l’assessorato alle politiche sociali e quello dello sport di Enna si siano coordinati e abbiano collaborato con il nostro assessore Regionale ma ne sono molto felice . Mi auguro per il futuro che questa amministrazione possa continuare ad apprezzare e coordinarsi con il nostro partito per portare avanti iniziative utili alla città nella condivisione massima dei principi di Fratelli d’Italia” conclude Longi.