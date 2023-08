Forestali di Enna, Ugl alla Regione “mancano due mensilità”

Mancano gli stipendi di giugno e luglio ai Forestali come denunciato dall’Ugl che ha chiesto l’intervento della Regione per saldare le spettanze. “La Federazione Agricoli e Forestali Ugl Sicilia, con il suo segretario regionale Franco Arena, esprime preoccupazione per le condizioni di disagio in cui versano i lavoratori forestali alle dipendenze del Servizio XI – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna (del servizio antincendio boschivo), in riferimento ai gravi ritardi nei pagamenti delle mensilità pregresse giugno e luglio”.

Lavoratori anticipano le spese

Una situazione che, secondo il sindacato, sta mettendo in un angolo i Forestali ennesi, costretti ad anticipare soldi propri per far fronte alle spese e con l’inflazione galoppante le risorse rischiano di assottigliarsi in modo rapido..

“I ritardi nei pagamenti, oltre che essere illegittimi, determinano un danno nei confronti dei lavoratori che attendono il pagamento della retribuzione per far fronte alle spese occorrenti al mantenimento proprio e della propria famiglia” spiegano dal sindacato. Inoltre, i lavoratori sono stanchi e non più in condizioni di anticipare le spese del carburante per recarsi al lavoro”.

Sindacato verso le azioni di protesta

L’Ugl ritiene che se non saranno pagati gli stipendi i lavoratori saranno pronti ad intraprendere delle azioni di lotta. “In mancanza di riscontri immediati saremo costretti, nostro malgrado, ad attivare tutte le azioni di lotta necessarie alla legittima tutela degli interessi dei lavoratori. “E’ necessario che si prenda in seria considerazione tale problematica affinché si possano attivare le dovute procedure per arginare tale fenomeno e regolarizzare i pagamenti mensili dei lavoratori”