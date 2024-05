Enna a secco, acqua gratis per commercianti e fragili

“In queste condizioni saremmo costretti a chiudere il nostro locale, è una situazione intollerabile ed insopportabile”. E’ lo sfogo di un ristoratore di Enna, la cui attività economica è fortemente condizionata dall’acqua, come del resto altri numerosi commercianti, che è sempre più rara dopo i ripetuti danni alle condotte, sempre più vetuste.

Servizio di fornitura di Acquaenna

Acquaenna ha messo a disposizione un servizio gratuito per fornire acqua ai commercianti ed alle persone fragili.

“Abbiamo saputo, quasi per pura coincidenza, – riferisce il ristoratore a ViviEnna – che Acquaenna mette a disposizione l’acqua, in modo gratuito, per consentirci di riempire i serbatoi. Senza questo aiuto non sarebbe possibile andare avanti, in ogni caso il nostro auspicio è che l’acqua torni a scorrere come annunciato da Siciliacque. Ma è davvero snervante questa situazione, peraltro – racconta lo stesso ristoratore non siamo ancora arrivati in estate”.