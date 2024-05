Comuni senza acqua da 4 giorni, arriva autobotte a Valguarnera

Ci sono Comuni che sono praticamente a secco da 4 giorni, tra questi c’è certamente Enna e poi Valguarnera, in particolare la zona di contrada Marcato, quartiere molto popoloso.

Autobotte a Valguarnera

Il consigliere comunale di Valguarnera, Angelo Bruno, fa sapere che è arrivata stamane un’autobotte per dare sollievo ai residenti, molti dei quali hanno praticamente finito le scorte d’acqua. “Solo ieri, dopo le sollecitazioni – dice Bruno – di diversi residenti, ho appreso che molti cittadini di Contrada Marcato sono senza acqua da ormai più di 4 giorni. Ho sollecitato Il sindaco, che era già a conoscenza di questa situazione e la stessa mi ha garantito, sentito il gestore, che il problema verrà risolto nelle prossime 12 ore”.

Appello al sindaco

Il consigliere invita il sindaco “a sostenere maggiormente i più fragili e gli anziani” e contestualmente “chiedo di sapere che fine ha fatto l’autobotte comunale”

“In casa abbiamo 4 bambini”

Tanti i commenti sui social dei residenti. “Pure noi senza acqua e un casino ci sono 4 bambini” dice un utente.

“Bollette salate”

“Come mai sempre problemi di acqua ?E le bollette sono salate? Non sarebbe ora di risolvere una volta per sempre il problema di acqua Enna ?Visto i continui disagi che stanno creando”.

La nota di Siciliacque

Siciliacque, in una nota, ha spiegato le ragioni del nuovo guasto alla condotta in contrada Sanguisughe, territorio di Troina.

“Si è trattato di un guasto inatteso – spiega la società – generatosi durante le operazioni di riavvio del servizio. La società è intervenuta tempestivamente e, grazie anche all’aiuto di una squadra di

operai di Acquaenna, il guasto è stato riparato alle ore 11 di oggi. Le forniture idriche ai Comuni interessati – tra cui Enna e Caltanissetta – riprenderanno progressivamente nell’arco di tempo compreso fra le ore 20 di oggi (2 maggio) e le ore 10 di domattina (3 maggio). Per consentire una più rapida ripresa dal disservizio, d’intesa con i gestori d’ambito del servizio idrico, per le prossime 96 ore saranno garantite dotazioni idriche in aumento rispetto al piano di razionamento varato lo scorso marzo”