La carica dei 600 “vespisti” a Valguarnera

Seicento vespisti provenienti da tutta la Sicilia si sono radunati a Valguarnera in occasione del 75° anniversario della nascita del “Vespa club Italia”. Una domenica coloratissima e multicolore quella di ieri

mattina con tante vespe d’epoca parcheggiate lungo via Sant’Elena, provenienti da ogni angolo dell’isola: Pozzallo, Noto, Lentini, Ispica, Catania, Agrigento, Ravanusa, Mazara del Vallo, Sciacca, Trapani, tanto

per citare alcune località di provenienza. Il raduno, organizzato magnificamente dal “Vespa club Valguarnera” era valido per il campionato turistico regionale.

Le Vespe in parata

Bellissimo il colpo d’occhio con tutte quelle vespe colorate parcheggiate lungo la via alberata, da sembrare un museo a cielo aperto. A fare gli onori di casa il presidente del sodalizio locale Stefano Bentivegna e tanti altri vespisti valguarneresi, che sono riusciti in poche settimane ad organizzare al meglio l’evento e far arrivare il fior fior di mitiche vespe provenienti da ogni parte della Sicilia. Vespe d’epoca risalenti agli anni 50-60 e 70 compresa la presenza di una mitica Vespa Sidecar 125 V3OT del 1951.

Il raduno alle 8

Tutti i partecipanti si sono radunati alle ore 8 del mattino e dopo aver fatto colazione si sono recati per una visita guidata al museo etno antropologico e dell’emigrazione di via San Liborio. Alle ore 11,45, tutti

in sella per un giro per le principali vie del paese per poi recarsi a Pergusa all’interno dell’autodromo per provare l’ebrezza del circuito ed ammirare il lago ed i suoi dintorni. Poi pranzo in un noto locale della

zona. La giornata si è conclusa con una cerimonia di premiazione e lo scambio di targhe e gagliardetti fra tutti i Vespa club partecipanti.

Il presidente del club di Valguarnera

Soddisfatto il club organizzatore valguarnerese presieduto da Stefano Bentivegna, per la riuscita della manifestazione. “ Ringrazio intanto tutti i partecipanti provenienti da ogni angolo della Sicilia per

l’impegno, la passione e la dedizione dimostrata, che ci hanno fatto vivere una giornata meravigliosa e storica per il nostro club” – ha detto Bentivegna- “Mi preme inoltre ringraziare il Sindaco Francesca Draia e l’Amministrazione Comunale che ci ha supportati nell’organizzazione dell’evento, la Polizia Municipale e le Forze dell’ordine che con l’ausilio di uno Staff Percorso di Volontari del VC hanno permesso che la

manifestazione si svolgesse con ordine e soprattutto in sicurezza.”