Nicosiana, 4 mila euro dalla Regione per un evento di FdI

Si chiama Nicosiana ed è una manifestazione culturale che si terrà a Nicosia, promossa dal circolo territoriale di Nicosia di Fratelli d’Italia. Per realizzarla, come sostengono gli stessi organizzatori, la Regione ha messo a disposizione 4 mila euro, in particolare è stata l’assessore meloniana Elena Pagana a spingere per il finanziamento.

“Il supporto di Pagana”

“Questo significativo contributo è stato reso possibile grazie – si legge nella nota del circolo di Nicosia di FdI – all’importante supporto dell’Assessorato regionale al Turismo e all’interessamento personale dell’assessore Elena Pagana, che ringraziamo per aver riconosciuto il valore unico della manifestazione nell’arricchire la vita culturale della nostra città. Attraverso una serie di eventi coinvolgenti, siamo certi che “Nicosiana” contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza e orgoglio dei nostri cittadini”.

I cantieri di lavoro

Contestualmente, il circolo di FdI di Nicosia sollecita l’amministrazione comunale a procedere con la presentazione delle manifestazioni di interesse legate ai cosiddetti cantieri di lavoro. “Tali bandi hanno l’obiettivo di prorogare i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse relative ai cantieri di lavoro. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno concreto – dicono da FdI – alle persone che si trovano in difficoltà economica o sono disoccupate, al fine di agevolarne l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro. Gli ambiti di interesse dei bandi si estendono sia agli enti di culto che ai comuni stessi, riflettendo così un’ampia e inclusiva prospettiva”.