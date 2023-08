Caso voucher sportivi, nuovo affondo di FdI ai 2 assessori di Enna

Nuovo affondo agli assessori di Enna, Catalano e Di Venti, finiti al centro di una bufera politica dopo le loro dichiarazioni sui presunti meriti dell’amministrazione comunale sui voucher sportivi destinati a bambini e giovani di famiglie con redditi bassi predisposti dal Governo regionale.

L’attacco del circolo di Fdi a Catalano e Di Venti

Questa volta a criticarli è il circolo Fratelli d’Italia “futuro e tradizione” di Enna che accusa i due esponenti della giunta Dipietro di essere intervenuti su una vicenda per cui non hanno avuto alcun ruolo.

“Ci sono alcuni assessori – si legge nella nota – in questa nuova Giunta Dipietro che, se da un lato e nelle sedi opportune, l’Aula consiliare, dovrebbero prendere la parola e presentare la recente manovra di bilancio non aprono bocca perché così il sindaco ha deciso, dall’altro millantano spudoratamente iniziative amministrative” per cui, secondo gli esponenti del circolo di FdI, non hanno alcuna competenza, come avevano già detto il gruppo consiliare Moderati per Enna e poi, nella giornata di ieri, la deputata nazionale, Eliana Longi.

“Altro che lavoro”

“Altro che immane lavoro ed impegno da parte degli assessori Catalano e Di Venti. Da un lato il circolo di Fratelli d’Italia di Enna ringrazia la iniziativa portata ancora una volta a compimento da parte dell’Assessore regionale Elvira Amata, dall’altro stigmatizza il giochetto da ragazzetti di scuola materna, e già evidenziato dal Gruppo consiliare dei Noi Moderati””

“Il sindaco sapeva?”

Gli esponenti di FdI si chiedono se il sindaco abbia dato il suo assenso “ai suoi navigati assessori” per quelle affermazioni.