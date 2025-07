SIMT, SERD e AVIS insieme per la promozione di uno stile di vita sano e responsabile

In occasione della ricorrenza del 19 luglio, per onorare la memoria del magistrato Paolo Borsellino, i SIMT, Centri Trasfusionali, l’Avis e i Ser.D (Servizi Dipendenze) uniscono le loro forze per una giornata di sensibilizzazione e prevenzione.

Lo scopo è promuovere, attraverso un gesto di solidarietà e sensibilità da parte di tutto il personale (sanitario, para sanitario, tecnico e amministrativo) la donazione del sangue, facendo comprendere che donare non solo aiuta chi riceve il sangue, ma contribuisce anche a migliorare la salute cardiovascolare del donatore, riducendo il rischio di coaguli, infarti e ictus.

Vi saranno banchetti informativi a cura del personale dei Ser.D di Nicosia, Enna e Piazza Armerina nei reparti SIMT ospedalieri dei presidi Basilotta, Umberto I e Chiello e nelle sedi AVIS di Nicosia, Enna e Piazza Armerina per le attività di prevenzione e sensibilizzazione da alcol, gioco d’azzardo, dipendenza affettiva, tabagismo, droghe, dipendenza da smartphone e da internet. Sono realtà apparentemente distinte, i servizi SIMT, AVIS e SER.D, ma strutture con equipe operanti in sinergia per la salute pubblica e per la promozione di uno stile di vita sano e responsabile.

Anche il personale sanitario è invitato a effettuare i controlli predonazione presso i SIMT di Enna, Nicosia e Piazza Armerina tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12.00, e, se idonei, gli operatori possono donare in occasione della giornata che si svolgerà giorno 19 luglio.