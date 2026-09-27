Festa dell’Unità a Enna, giornata conclusiva al Parco Proserpina

Si conclude oggi al Parco Proserpina la terza edizione della Festa dell’Unità di Enna. La seconda giornata è stata dedicata a una serie di incontri sui temi dello sviluppo del territorio, del lavoro, dell’università e delle prospettive per le nuove generazioni, con una partecipazione che, secondo gli organizzatori, ha superato le duemila presenze.

Il programma

Il programma ha affrontato diversi aspetti legati alle trasformazioni della città e del territorio ennese, dalla transizione ambientale ai cambiamenti urbani, passando per sviluppo, lavoro e imprese.

Al centro del confronto anche la situazione delle aree interne, il ruolo dell’università e le prospettive per i giovani, con particolare attenzione al tema delle opportunità e della permanenza sul territorio.

I partecipanti

Agli incontri hanno partecipato amministratori, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria, esponenti del mondo associativo e universitario, tra cui il presidente dell’Università Kore, oltre a rappresentanti del Partito Democratico e cittadini.

La giornata si è conclusa con gli appuntamenti musicali. Sul palco del Parco Proserpina si sono esibiti gli Shakalab, seguiti dal dj set.

Ultimo appuntamento

La manifestazione prosegue oggi con gli ultimi appuntamenti. In mattinata è in programma “Paesaggi di comunità”, mentre alle 18 si terrà il “Dialogo con i cittadini”, uno spazio dedicato a domande, osservazioni e proposte.

Alle 19 è previsto il confronto “Sicilia ed Europa”, con Stefano Bonaccini, Giuseppe Lupo, Fabio Venezia, Piero Capizzi e gli altri ospiti.

La chiusura della Festa è affidata a Maria Stefania Marino, Fabio Venezia e al sindaco Vladimiro Crisafulli.