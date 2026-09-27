Valguarnera accoglie la Madonna di Fatima: folla di fedeli per l’arrivo della statua

Folla festante per l’arrivo della statua della Madonna di Fatima. Alle 17 in punto è approdata presso il santuario di Padre Pio, accompagnata dai sacerdoti Salvatore Cumia, Rino La Delfa e Vittorio De Paoli, quest’ultimo della diocesi di Milano nonché referente della Santuario Di Fatima per l’Italia. Ad accogliere la Santa Vergine un migliaio di persone festanti nonché le confraternite cittadine e l’Unitalsi di Piazza Armerina che hanno accompagnato la Santa presso la chiesa di San Francesco ove dimorerà per una settimana.

La Santa lungo il percorso cittadino ha attraversato via Mazzini, via Garibaldi, piazza della Repubblica e via Matteotti per poi salire verso la Chiesa.

La devozione

Non è stato sicuramente un caso che la statua della Madonna sia arrivata e poi partita dal luogo che accoglie la statua di Padre Pio, definiti due grandi doni del cielo del XX secolo, uniti da una profonda fede. Entrambi sono considerati interventi divini che richiamano l’umanità alla preghiera, alla conversione e alla penitenza in un secolo segnato da grandi sofferenze e guerre.

La storia

La storia di questi due grandi Santi racconta che nel 1959, durante il pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima a San Giovanni Rotondo, Padre Pio era gravemente malato. Dopo aver salutato l’effige della Vergine in partenza, il frate avvertì un’improvvisa ed inspiegabile guarigione, attribuita proprio all’intercessione della Madonna. Da quel momento Padre Pio divenne un fervente devoto della Madonna di Fatima, alla quale affidò il suo ministero di sofferenza ed amore per i fedeli.

Quanto resterà a Valguarnera

La statua, come comunicato in precedenza, permarrà a Valguarnera da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre e durante questo periodo presso la Chiesa di San Francesco, saranno celebrate 4 messe al giorno e precisamente da lunedì 28 a venerdì 2 ottobre alle ore 8,30- 10,30- 18,30- 20,00. Sabato 3 ottobre, ore 8,30- 10,30- 19,00- 20,00. Domenica 4 ottobre infine, ore 9,30- 10-30- 19,00- 20,00. Si prevede la settimana che verrà un afflusso di tanti fedeli provenienti dai paesi vicini.

