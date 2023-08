Hub militare nell’Ennese, Comitato, “nuovo tentativo, Comuni dicano di no”

“Abbiamo appreso in seguito che sono stati avviati ulteriori contatti da parte del Ministero della Difesa con altri sindaci del territorio per individuare nuove aree per l’hub di addestramento militare“.

L’allarme del Comitato del No

Lo afferma il Comitato per la difesa dell’identità e lo sviluppo che lancia l’allarme su un nuovo tentativo da parte del Governo nazionale di trovare delle nuove aree nel cuore della Sicilia per le esercitazioni militari. Nei giorni scorsi anche Rifondazione comunista si era espressa in questo senso ma più passano i giorni più si consolidano le preoccupazione del Fronte del No.

Lettera ai Comuni

Il Comitato, insieme ad altre associazioni, sindacati e categorie produttive, ha invitato le amministrazioni locali ad uscire allo scoperto e manifestare la loro contrarierà a questo piano. “Abbiamo chiesto ufficialmente alle 50 amministrazioni locali della Sicilia centrale – si legge nel documento – di esprimere pubblicamente e formalmente il loro no a qualsiasi forma di militarizzazione del territorio attraverso l’approvazione di un ordine del giorno specifico, di una delibera di Consiglio e la modifica degli Statuti Comunali, con la espressa indicazione della indisponibilità ad autorizzare e ad ospitare, nei territori da loro amministrati, qualsiasi forma di hub addestrativo, poligoni e aree di esercitazione militari, nonché laboratori biologici, centri di sperimentazione nucleare e luoghi di stoccaggio di armi convenzionali, chimiche, biologiche e nucleari”.

I timori

Secondo gli stessi esponenti del Comitato, “è stata diffusa la notizia che, attraverso i fondi PNRR, saranno finanziati 20 biolaboratori, uno per ogni regione d’Italia le cui attività si possono prestare sia ad usi civili che militari, con gravi rischi di possibili incidenti che potrebbero provocare nuove pandemie”.

Chi sono le altre associazioni

Oltre al Comitato, le altre associazioni coinvolte in questo documento sono: , CGIL, Comitato di Liberazione Nazionale, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Comitato Tutela Ambiente e Salute, Coop. Generazioni Future, Legambiente Circolo Erei, Metamorfosi – Sviluppo del Potenziale Umano,