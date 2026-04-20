Sportivo disperso nei boschi di Aidone, ritrovato vivo dopo 7 ore di ricerche

Si sono concluse nella notte, con esito positivo, le ricerche di un runner disperso nelle campagne boschive di Aidone. L’uomo, di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio, è stato individuato intorno alle 2:30 dopo un’operazione durata diverse ore.

L’allarme per il suo mancato rientro

L’allarme era scattato poco prima delle 20, a seguito del mancato rientro dello sportivo. Immediata l’attivazione del dispositivo di ricerca per persona scomparsa, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina.

Le ricerche

Le operazioni si sono svolte in un’area impervia e scarsamente illuminata, richiedendo l’impiego di unità specializzate e mezzi tecnici. Sul posto è stato allestito un Posto di comando avanzato per il coordinamento delle squadre.

Determinante il contributo degli operatori Tas (Topografia applicata al soccorso), impegnati nella mappatura dettagliata della zona e nella pianificazione delle battute di ricerca.

Trovato dopo 7 ore

Dopo circa sette ore di perlustrazioni, il disperso è stato localizzato dalle squadre a terra. L’uomo presentava segni di trauma compatibili con una caduta ed era in stato di shock, ma cosciente.

Una volta stabilizzato, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

