Comuni ennesi senza pediatra, “Regione pensa più alle nomine nelle Asp”

Ci sono famiglie a Barrafranca ed a Pietraperzia che, per risparmiare i costi salati di un pediatra, non possono fare altro che “passi a nuttata”, sperando che il proprio piccolo si riprenda e che si tratti di un malanno passeggero. In questi due Comuni mancano gli ambulatori pediatrici, essendoci, come denunciato dal gruppo Ars del Pd, un solo pediatra.

“Più interessati a nomi Asp” attacca Venezia (Pd)

“E il governo regionale invece di pensare solo alle nomine dei vertici delle Aziende sanitarie dovrebbe occuparsi della risoluzione dei problemi” taglio corto il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, autore, nelle settimane scorse, insieme agli altri esponenti del partito, di una interrogazione parlamentare al presidente della Regione ed all’assessore alla Sanità. Da allora non ci sono notizie.

Le altre gravi carenze nell’Ennese

Il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, assicura che le lamentele, in merito all’erogazione dei servizi sanitari, riguardano altre zone dell’Ennese.

Tra tutti, la carenza di medici ed infermieri che, però, interessano tutta la Sicilia. A Siracusa, ad esempio, in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, ci sono in servizio 9 medici quando ne servirebbero almeno 25, come denunciato da una dottoressa in un video diventato virale.

“Ogni giorno ci giungono segnalazioni – spiega il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia – di disservizi nell’ambito sanitario. Carenza di medici e infermieri, reparti aperti solo sulla carta, liste di attesa lunghissime, servizi ambulatoriali inesistenti. I cittadini che abitano nei comuni delle aree marginali devono avere gli stessi diritti e gli stessi servizi di tutti gli altri”.

