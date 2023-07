Un pediatra per 2 Comuni, “bambini senza assistenza”, allarme a Barrafranca e Pietraperzia

Chi ha bambini a Barrafranca e Pietraperzia deve sperare che non abbiamo mai nulla. Né una leggera influenza, né un raffreddore perché se c’è una cosa che manca in questi due territori sono i pediatri.

Interrogazione al Governo regionale

Il gruppo parlamentare regionale del Pd ha presentato una interrogazione al presidente della Regione ed all’assessore alla Salute denunciando la presenza di un solo pediatra, che ha comportato “la soppressione degli ambulatori pediatrici nell’ambito territoriale dei Comuni di Barrafranca e Pietraperzia”.

L’alternativa? Recarsi a Piazza Armerina

Naturalmente, è impossibile che i bambini, specie quelli da 0 a 6 anni, non si ammalino, per cui alle famiglie di Pietraperzia e Barrafranca non resta che una unica soluzione: recarsi a Piazza Armerina, appesantendo il carico di utenza su quest’ultimo Comune. Insomma, come un cane che si morde la coda.

Penalizzate le famiglie meno ricche

A soffrire di più sono le famiglie che hanno difficoltà economiche, per cui pagare privatamente una visita rappresenta un sacrificio non indifferente. “I due comuni interessati dall’eventuale soppressione sono già carenti di strutture – dicono i deputati regionali del Pd – e servizi socio-sanitari e ciò continua ad acuire i disagi per le famiglie che si vedono costrette a recarsi nella cittadina di Piazza Armerina e/o da medici pediatrici privati, con ulteriore carico di spese economiche principalmente per le famiglie meno abbienti”.

“Chiediamo quali iniziative urgenti intendano assumere per risolvere celermente le problematiche esposte al fine di garantire adeguati livelli essenziali di assistenza alla popolazione pediatrica interessata” scrivono i deputati del Pd.

Foto tratta da Medici a domicilio