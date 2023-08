Festa di san Cristoforo, più calcio a 5 che spettacoli

Un programma in tono minore quello della festività del Santo Patrono San Cristoforo che ha la giornata clou il 25 agosto. Una festa, quella a Valguarnera, si potrebbe dire, a fari spenti, con pochi eventi di rilievo. Si vede che i fasti del passato sono un lontano ricordo. Tornei di calcio a 5 ed a 8 a gogò, qualche evento musicale e teatrale ad opera di artisti locali, qualcosa in più la serata del 24 agosto con l’esibizione in piazza della Repubblica del trio composto da Roberto Lipari, Simone Riccobono e Cris Clun, con “cabaret comic skow”.

Festa al risparmio

Di contro niente notti bianche, niente mostre, niente serate musicali di rilievo. A non mancare comunque i classici giochi d’artificio a conclusione della festa, a mezzanotte del 25 agosto. Una festa improntata al risparmio, le iniziative maggiori ad opera di artisti ed associazioni locali che ogni anno a costo di grandi sacrifici danno il meglio di loro. Per i valguarneresi la festa del Santo Patrono rappresenta da sempre uno straordinario momento di partecipazione e di convivialità che coinvolge l’intera comunità che si ritrova e si raccoglie attorno agli eventi e alle celebrazioni in onore di San Cristofero. Essa unisce da sempre elementi della storica tradizione religiosa con eventi a corollario come serate danzanti, concerti, mostre, esposizioni ed eventi musicali che allietano le serate di una comunità.

Il comizio del sindaco

Quest’anno invece come detto una festa in tono minore. Quello che invece ha fatto maggiormente

discutere nel cartellone della festa sono gli incontri di quartiere del sindaco con la cittadinanza che avrà il clou, a chiusura dell’intera manifestazione, la sera dell’8 settembre con il comizio della stessa in piazza della Repubblica, comizio che ha fatto storcere il muso a tanti e che anche ha sollevato le proteste dei consiglieri di opposizione.

Gli altri eventi

Di rilievo il 19 agosto al cortile Mazzini alle 21, un musical sulle origini di Valguarnera Caropepe a cura della Parrocchia Chiesa Madre e dell’associazione 3P. Il 20 agosto alle 21 preso la Villa Falcone Borsellino “Musica Erei” a cura della Pro Loco “Terre di Carrapipi”. Il 21 agosto alle 20,30 sempre in piazza Falcone

Borsellino “Crearte in Fest” a cura dell’associazione Big Aretè. Il 22 agosto presso il circolo Unione proiezione del film “segreti di Stato” mentre alle 21 sempre in piazza Falcone Borsellino “Summer fest” a

cura dell’associazione “Praedia”. Il 23 agosto alle 22, Special serata in piazza. Il 24 agosto la serata di cabaret in piazza della repubblica con Roberto Lipari, Simone Riccobono e Cris Clun. Il 25 agosto alle

11 Santa Messa, alle 19 processione del fercolo per le vie della città; la festività si conclude con i giochi pirotecnici di mezzanotte.

Rino Caltagirone