Maltempo, pioggia e grandine a Enna

L’estate non sarà ancora finita ma si scorgono i segnali del tramonto di una delle stagioni più torride nell’Ennese, così come in tutta la Sicilia.

Pioggia e grandine

Non solo si è abbattuta la pioggia nel capoluogo ma è comparsa anche la grandine. Le maggiori criticità si avvertono sull’autostrada Palermo-Catania ed in prossimità dello svincolo per Enna: le auto e gli altri mezzi procedono con cautela per evitare il pericolo di incidenti.

Le immagini del maltempo

In tanti, hanno girato dei filmati per testimoniare l’arrivo del maltempo dopo settimane e settimane di sole cocente, che, peraltro, ha alimentato numerosi incendi, registratisi in varie zone dell’Ennese, dal parco di Floristella fino alle pendici del capoluogo mentre l’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato nel territorio di Nicosia