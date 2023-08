Incendio a ridosso di Morgantina, fiamme in un bosco

Un incendio è esploso nell’area boschiva limitrofa al sito archeologico di Morgantina, in contrada Cittadella. Stanno operando gli agenti della Forestale ed i vigili del fuoco mentre è atteso l’intervento di Canadair. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorritori, del resto la presenza di vegetazione, unita al vento, rischia di propagarsi in modo rapido, da qui la richiesta di intervento dei mezzi aerei.

Pericolo per il sito

L’azione dei velivoli potrebbe arginare la marcia delle fiamme, infatti si teme per l’importante sito archeologico, ma una volta concluso il lavoro, che, comunque, non sarà affatto semplice, si procederà per scoprire se si tratta di un incendio di matrice dolosa.

Ipotesi dolosa

Certo, difficile pensare che il rogo si sia generato in modo autonomo, attraverso la combustione, d’altra parte gli esperti sostengono che tale fenomeno può presentarsi di fronte a temperature molto elevate e non sembra essere questo il caso.

Il rogo al parco di Floristella

Ci sono dei pericolosi precedenti, come per il parco di Floristella: gli inquirenti, nel corso degli accertamenti, hanno appurato che è stato qualche attentatore ad appiccare le fiamme con l’intenzione di creare un danno senza precedenti.

La striscia di incendi in Sicilia

Nelle settimane scorse, la riserva di Pantalica, nel Siracusano, è stata data alle fiamme, come accertato dal nucleo Forestale dei carabinieri, a conclusione di un sopralluogo. La relazione è stata inviata alla Procura di Siracusa che ha aperto una inchiesta per l’individuazione dei responsabili anche se non sarà affatto semplice risalire agli attentatori. Nei giorni scorsi, a Palermo, una porzione del Monte Pellegrino è stato incendiato per mano di un irresponsabile che ha lanciato un razzo d’artificio.