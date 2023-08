Calcio serie A, l’arbitro ennese Rutella al Maradona di Napoli

Ci sarà Daniele Rutella, della sezione di Enna, nell’equipe di arbitri in occasione della partita di serie A che si disputerà al Maradona di Napoli tra la squadra campione di Italia in carica ed il Sassuolo.

Quarto uomo

Rutella sarà il quarto uomo mentre a dirigere la gara sul campo sarà Antonio Giua (Olbia), gli assistenti Stefano Del Giovane (Albano Laziale) Marco Trinchieri (Milano), al Var Daniele Chiffi (Padova) e Valerio Marini(Roma 1)

Chi è Daniele Rutella

Rutella, 31 anni, ha diretto la sua prima partita nel marzo del 2008. Una gara valida per il campionato Giovanissimi tra Nissoria e San Sebastiano. Nel 2011 approdò in Promozione, da lì una rapida scalata, passando per l’Eccellenza, fino al battesimo nel calcio che conta avvenuto nella scorsa stagione

I premi

Uno dei primi premi lo ha ottenuto nel 2013: in occasione degli Oscar del calcio ricevette il riconoscimento come uno dei migliori arbitri di quella stagione, nel 2017 ad insignirlo fu uno dei fischietti più importanti del calcio italiano, Paolo Casarin. Infine, nel 2022 è stato il primo direttore di gara ennese ad entrare nella commissione arbitri nazionale