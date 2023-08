Fondi Pnrr Enna, Schifani, “dati del Pd errati”

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ritiene che siano errati i dati forniti dal Pd in merito ai tagli per la Sicilia, e dunque, anche per Enna, dei fondi del Pnrr.

La linea ferroviaria

Il Governatore assicura che ci sono i finanziamenti per la linea ferroviaria tra Catania e Palermo, comprendente naturalmente lotti ricadenti nel territorio ennese.

Ecco la ripartizione dei fondi descritta da Schifani

“Per quanto riguarda in particolare gli investimenti nel settore ferroviario, a fronte di un definanziamento richiesto dalla stessa Rfi al governo centrale, per l’impossibilità di assicurare la realizzazione entro il 2026, dei lotti Caltanissetta Xirbi – Lercara (470 milioni di euro) ed Enna Caltanissetta-Xirbi (317 milioni) per un totale di 787 milioni di euro, sono stati inseriti tre lotti che riguardano la velocizzazione della tratta storica Palermo-Catania (70 milioni), della Dittaino-Enna (187 milioni) e della Catenanuova-Dittaino (255 milioni) con un’assegnazione di 512 milioni di euro come copertura di maggiori costi per interventi in corso”.

” È stato invece concordato che i due lotti Caltanissetta Xirbi-Lercara (47,1 km) ed Enna-Caltanissetta Xirbi (26,7 km) della Palermo-Catania rientrino nel contratto di Servizio tra Rfi e Stato” chiosa Schifani.