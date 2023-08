Tagli fondi Pnrr, Alloro, “se toccano i Comuni sarebbe grave”

Il taglio dei fondi del Pnrr preoccupano i Comuni che hanno già predisposto gare grazie a questi finanziamenti. L’allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dal deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, che ha rilasciato su ViviEnna delle dichiarazioni preoccupanti sul rischio per gli enti municipali di indebitarsi o di incappare in dei contenziosi con le aziende.

Le parole dell’assessore di Enna Alloro

“Se così fosse sarebbe molto grave perché non è possibile chiedere ai Comuni di predisporre i progetti, dare delle scadenze, stabilire dei paletti che, comunque, creano ostacoli e poi tagliare i fondi” spiega a ViviEnna l’assessore ai Lavori pubblici di Enna, Francesco Alloro.

“Allo stato non ci risultano tagli, noi stiamo correndo per fare le gare entro le date stabilite. L’ultima, in ordine di tempo, sarà quello per la palestra di Santa Chiara ma non abbiamo comunicazioni su sforbiciate su progetti già finanziati”.

L’appello alla deputazione nazionale

L’assessore lancia un appello alla deputazione nazionale ennese, in particolare a coloro che fanno parte della maggioranza di Governo.

“Mi auguro che la folta deputazione nazionale, soprattutto della maggioranza, si muova per evitare questo rischio. C’è il problema dei finanziamenti della linea ferroviaria, cosa che desta molta preoccupazione, in virtù delle ricadute sul territorio ennese. La parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi, ha affermato che i fondi tagliati saranno compensati da altri. Ci auguriamo davvero che sarà così”