Incidente mortale a Troina, ecco chi è la vittima

Si chiama Mariarita Gravagna, 32 anni, originaria di Giarre ma residente a Troina, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 575 Troina- Ponte Maccarrone, a circa 12 km dal centro abitato, in contrada San Paolo.

La sua vita spesa per crescere la figlia

La donna lascia il marito, un troinese, rimasto ferito, e la figlia di 4 anni, che non sarebbe in pericolo di vita. La vittima era una casalinga che aveva dedicato gli ultimi anni alla crescita della bambina insieme al consorte ma l’incidente di oggi pomeriggio ha spazzato via i loro progetti.

La carambola

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della stazione di Centuripe, ci sarebbe stato un impatto tra 3 mezzi: due di queste auto provenivano da Troina mentre la terza era diretta verso il paese. Non è chiaro cosa abbia causato lo scontro, forse un sorpasso azzardato o una brusca manovra hanno causato una carambola che non ha dato scampo alle 32enne.

Troppo gravi le ferite della 32enne

I soccorritori hanno provato a tenerla aggrappata alla vita ma le sue condizioni erano troppo gravi per provare a strapparla alla morte, infatti, nel volgere di poco tempo il suo cuore ha cessato di battere. A causa dell’incidente si sono verificati dei rallentamenti, innanzitutto per prestare soccorso alle vittime: a parte il marito e la bambina, ci sono tra i feriti anche un’altra donna e la figlia che si trovavano in una delle altre due macchine. Sul posto, si sono recati i vigili del fuoco ed il personale del 118 mentre i carabinieri hanno provveduto a raccogliere i rilievi per ricostruire la dinamica e contestualmente ad accertare eventuali responsabilità.