Incidente stradale tra Troina e Centuripe, morta una donna

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio tra Troina e Centuripe, sulla strada statale 575 Troina- Ponte Maccarrone, a circa 12 km dal centro abitato, in contrada San Paolo.

Tragedia in famiglia

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Centuripe, una donna, che era a bordo di una macchina, è deceduta. Nello stesso mezzo, c’erano anche il marito, che sarebbe in condizioni gravi, e la figlia, una bambina ma stando ad alcune prime informazioni non correrebbe pericoli.

Coinvolti 3 mezzi

In un primo momento, si era ipotizzato un incidente autonomo ma è emersa un’altra ricostruzione, secondo cui ci sarebbe stato un impatto tra la macchina in cui c’era la famiglia ed altri 2 mezzi. Ferita ma non in modo grave un’altre donna, che guidava una delle due auto e la figlia di 15 anni.

Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto e le quote di responsabilità dei conducenti, fatto sta che su tutto questo sono al lavoro i carabinieri.

Auto sotto sequestro

Il mezzo su cui viaggiava la donna è stato posto sotto sequestro per consentire agli inquirenti di compiere i rilievi e consentirgli di comprendere altri dettagli su quanto accaduto.

L’esito dell’ispezione cadaverica

Sarà disposta l’ispezione cadaverica sul corpo della donna, spetterà, poi alla Procura, che ha aperto una inchiesta, decidere se sarà necessaria un’autopsia.

Silvano Privitera