Festa di San Cataldo, la salita del fercolo e poi il concerto di Raf

Oggi è il clou dei festeggiamenti a Gagliano in onore del patrono San Cataldo. Alle 11 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giuseppe Schillaci. Al termine avrà inizio la processione.

La salita del fercolo ed il concerto di Raf

Il santo farà sosta nella chiesa Annunziata, per poi ripartire alle 19 e concludersi alle 22 con la tradizionale e spettacolare salita di corsa del fercolo portato a spalla da decine di giovani portatori. Dopo i fuochi d’artificio, Raf in concerto in piazza Piano Puleo.

La processione

Ieri sera il busto reliquiario d’argento è stato portato a spalla dalle portatrici di San Cataldo. Alla processione hanno partecipato le confraternite e le autorità civili e militari, oltre al vescovo Schillaci.

Gli spettacoli

Tanta la devozione, ma anche gli spettacoli che hanno accompagnato i tre giorni di festa. Grandissimo successo, il 29, per il tributo ai Pink Floyd con proiezioni e laser show che hanno incantato il pubblico plaudente. Lo spettacolo è stato voluto dal comune di Gagliano, in collaborazione con la Proloco. Ieri la notte bianca organizzata dall’unità pastorale San Cataldo. Tra le note dell’organo cinquecentesco, è stato aperto il sacello di San Cataldo per permettere ai fedeli di rivedere il loro patrono dopo un anno. È stato possibile salire sull’antico campanile per osservare il paese dall’alto e visitare la cripta della Chiesa Madre.

La mostra

A Santa Maria di Gesù è stata aperta al pubblico la mostra degli adeguamenti liturgici degli anni 2013/2023 e, in occasione dei dieci anni dell’unità pastorale, è stato proiettato il video “Cento voci per l’unità” con le testimonianze dei gaglianesi e il saluto del ministro Nello Musumeci alla cittadinanza. In Chiesa Madre l’ostensione delle reliquie di San Maurizio martire, con l’esito delle analisi effettuate dal medico legale Raffino. All’auditorium Aldo Scialfa è stato proiettato in prima visione assoluta il cortometraggio “Tempi della fabbrica” a cura dell’Università di Palermo. Poi degustazione dei prodotti di aziende locali. In piazza Grippaldi lo show organizzato dal comune di Gagliano, che ha visto esibire sul palco il comico Carlo Kaneba con Antonella Cirrone e Giovanna D’Angi.

Valentina La Ferrera