Abusi clericali, nasce un Tg nazionale, c’è cronista ennese

In onda, da domani, 2 settembre il primo Tg tematico italiano a cura dell’ osservatorio permanente della Rete L’ABUSO, unica associazione in Italia che si occupa di sopravvissuti agli abusi clericali. Si tratta di una rassegna stampa settimanale con la cronaca dall’Italia e dal mondo a cura di una redazione composta da giornalisti di tutta Italia che dall’inizio dello scandalo italiano hanno raccontato la storia e combattuto in prima persona al fianco dei sopravvissuti.

Giornalista ennese

Tra questi Ludovica Eugenio , redattrice di Adista, Pierelisa Rizzo, cronista ennese dell’Ansa, Federica Tourn, giornalista indipendente, Federico Tulli, giornalista ed autore di diversi libri sugli abusi clericali, Alessio Di Florio, redattore Word News Antonio Messina, sopravvissuto Francesco Zanardi , sopravvissuto e portavoce della rete.

“Voci alle vittime”

” Il nostro è un canale di controinformazione che vuole dare voce ai sopravvissuti è informare su notizie che spesso non trovano spazio nei canali ufficiali ” dice Francesco Zanardi. La novità di questo tg è che è realizzato in formato video con i volti dei giornalisti replicati dall’Intelligenza artificiale, ma con la voce originale, ed è usufruibile anche in versione Podcast gratuita su Spotify; Apple Podcast; Google Podcast e Amazon Music.