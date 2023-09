Le informazioni del Comune di Enna in una App

“E’ già possibile scaricare gratuitamente, da “app store” e “play store”, una nuova app denominata “aenna”, che consentirà di ricevere, direttamente sul proprio dispositivo, info utili come avvisi, bandi, concorsi, interruzioni di servizio, eventi, ma anche di segnalare disservizi e comunicare direttamente con il comune e tanto altro”.

Il nuovo canale di comunicazione

Con queste parole l’assessore Giuseppe La Porta, che coordina il neo costituito Ufficio Comunicazione del Comune di Enna, commenta il varo di questo nuovo canale di comunicazione istituzionale che, aggiunge “sarà utilizzato anche per diffondere le notizie più importanti per la cittadinanza come allerte meteo o interruzioni di servizio attraverso l’invio di una notifica push direttamente sull’applicazione “aenna”, che consentirà agli utenti di ricevere istantaneamente, con un messaggio, informazioni in tempo reale”.

Senza registrazione

Scaricando l’app sul telefonino o sul tablet gli utenti, senza nessuna registrazione e senza la necessità di introdurre né il numero di telefono, né mail, né alcun dato personale, potranno utilizzare le diverse funzionalità disponibili: della consultazione del calendario degli eventi sul territorio, alla ricerca di farmacia di turno, ricerca degli avvisi di pubblica utilità, dalla consultazione di orari e riferimenti degli uffici comunali, all’invio diretto delle segnalazioni di disservizi o suggerimenti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Risultano, poi, attualmente in fase di implementazione i servizi di prenotazione e pagamento ticket e/o biglietti per l’accesso alle strutture comunali sportive (campi sportivi, palestre, piscine, ecc.) e culturali (musei, monumenti, ecc.).

“Dialogo più semplice”

“Le persone sono, ormai, sempre più connesse attraverso i dispositivi mobili che sono diventati anche il mezzo principale attraverso cui informarsi e comunicare. Utilizzando l’app – spiega l’Assessore La Porta – i cittadini e il Comune potranno dialogare in modo semplice e diretto. Infatti, ad esempio, le segnalazioni gestite attraverso l’app saranno tracciabili, in modo che l’utente che ha registrato la segnalazione possa essere direttamente informato dell’esito della stessa”.

“L’attivazione di questa app si inserisce nel progetto di rilancio di tutta la comunicazione dell’Ente voluta da questa amministrazione e in particolare l’app ci consente di essere ancora più vicini ai cittadini – aggiunge il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro. Invito, quindi, tutti i cittadini a scaricarla e gli operatori economici e associazioni territoriali a registrare la propria attività tramite il form disponibile sull’app stessa. L’app contiene, infatti, una specifica sezione “Visit&Turismo” essendo pensata anche come uno degli strumenti di marketing territoriale che l’amministrazione sta mettendo in campo per la promozione del nostro territorio”.