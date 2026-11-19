Da Enna arriva una voce critica sulla misura prevista dal Governo regionale guidato da Renato Schifani per sostenere i giovani laureati con 110 e lode. A intervenire è Marco Greco, segretario regionale dei Giovani Democratici della Sicilia e presidente del Consiglio comunale di Enna, che boccia l’ipotesi di introdurre un bonus destinato ai neolaureati più meritevoli.

I 30 milioni

Nel mirino c’è lo stanziamento di 30 milioni di euro nell’arco di tre anni. Una cifra che, secondo Greco, rischia di tradursi in un intervento temporaneo, senza incidere realmente sul problema occupazionale dell’Isola.

«Non è distribuendo contributi a una platea ristretta di laureati che si contrasta la fuga dei giovani dalla Sicilia», è il senso della posizione espressa dal dirigente dei Giovani Democratici, che invita la Regione a cambiare prospettiva e a investire sulla capacità dei giovani di costruire opportunità lavorative.

La proposta è quella di destinare le risorse a un fondo per sostenere la nascita di nuove imprese, soprattutto nei settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Un investimento che, nelle intenzioni di Greco, potrebbe favorire la creazione di occupazione qualificata e offrire anche a chi ha lasciato l’Isola per studiare o lavorare la possibilità di rientrare.

Il tema dello spopolamento

Il tema riguarda da vicino anche Enna e il suo territorio, alle prese con le difficoltà legate allo spopolamento e alla partenza delle nuove generazioni in cerca di prospettive professionali altrove.

Greco annuncia che la questione sarà portata all’Assemblea regionale siciliana attraverso i deputati del Partito Democratico, con l’obiettivo di avanzare una proposta alternativa in sede di discussione della Finanziaria.

La differenza, nella visione del segretario regionale dei Giovani Democratici, è sostanziale: non un sostegno economico limitato nel tempo, ma strumenti capaci di accompagnare i giovani nella realizzazione di progetti imprenditoriali.

“Nessuna elemosina”

«I giovani siciliani non chiedono elemosine per pochi, ma opportunità per creare lavoro per tanti», è il messaggio politico lanciato da Greco. Una posizione che punta a spostare il dibattito dalla premialità del percorso universitario alla necessità di costruire in Sicilia condizioni concrete per restare, investire e lavorare.