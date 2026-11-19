Anche l’altro gruppo di maggioranza “SiAmo Valguarnera” prende le distanze dai colleghi Samuel Scozzarella e Vincenzo Incardona (rispettivamente consigliere ed assessore), per aver aderito al movimento politico Futuro Nazionale di Vannacci, senza aver consultato preventivamente i colleghi di maggioranza.

Una decisione totalmente inaspettata per loro, che senza alcun chiarimento convincente, non si sa la piega che prenderà.

La posizione dei gruppi di maggioranza

Il gruppo composto da Lorenzo Scarlata, Simona Balsamo, Andrea Giarmanà e Angela Guarrera si associa quindi alla decisione presa precedentemente dall’altro gruppo “Noi come Voi”, che ha visto come firmatari l’ex sindaca Francesca Draià, il Presidente del Consiglio Carmelo Auzzino ed il consigliere Francesco Di Gregorio, che avevano già bollato la scelta dei due transfughi come “una iniziativa che non rispecchia l’indirizzo politico della maggioranza e che non può essere ricondotta alle posizioni dell’intero gruppo consiliare”.

I 7 consiglieri di maggioranza tuttavia, nel rispettare tale scelta come personale, non ne hanno condiviso metodo e modalità.

«Siamo autonomi e distanti da Futuro Nazionale»

Ancora più esplicita la nota del gruppo “SiAmo Valguarnera” che, nel ribadire il pieno sostegno all’amministrazione guidata dalla sindaca Cutrona, precisa, nello sgomberare il campo da qualsiasi equivoco o ambiguità, che il loro gruppo è “totalmente autonomo e distante da Futuro Nazionale di Vannacci non sussistendo alcun rapporto di appartenenza, collegamento o rappresentanza politica con tale formazione. È fondamentale per noi che il percorso resti riconoscibile e sganciato da realtà estranee al proprio mandato”.

Nel contempo, i consiglieri colgono l’occasione per ribadire che tale presa di posizione sulla propria autonomia non muta in alcun modo i rapporti con l’Esecutivo.

Confermano infatti la piena lealtà e il sostegno convinto all’Amministrazione comunale, operando con spirito di collaborazione e senso di responsabilità nell’esclusivo interesse di Valguarnera e dei suoi cittadini.

«La chiarezza politica – concludono – è un valore fondamentale, così come la coerenza verso i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia. Per questo motivo riteniamo doveroso tracciare una linea netta rispetto ad altre sigle e realtà, confermando al contempo il nostro ininterrotto impegno amministrativo a servizio di Valguarnera».