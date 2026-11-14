Valguarnera, Scozzarella e Incardona aderiscono a Futuro nazionale di Vannacci

In vista delle prossime elezioni regionali e nazionali, tre figure di spicco della politica locale ed esponenti di maggioranza ufficializzano il loro passaggio a Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. Si tratta del consigliere comunale Samuel Scozzarella, dell’assessore Vincenzo Incardona e dell’ex presidente del consiglio comunale Enrico Scozzarella, padre di Samuel.

La presentazione al Bistrò di Dittaino con Tommaso Calderone

La presentazione ufficiale è fissata per domani, domenica, alle ore 11:00 presso il Bistrò di Dittaino, alla presenza del responsabile regionale, l’onorevole Tommaso Calderone.

Inizialmente le indiscrezioni includevano anche l’assessore Antonino Giuliano, che ha tuttavia smentito la notizia tramite nota ufficiale, ribadendo la propria posizione da indipendente ed estranea a qualsiasi formazione politica.

I percorsi politici di Samuel ed Enrico Scozzarella e Vincenzo Incardona

Per quanto riguarda i percorsi personali dei neo-aderenti: Samuel Scozzarella e Vincenzo Incardona sono stati eletti per la prima volta alle scorse amministrative a sostegno della sindaca Cutrona.

Enrico Scozzarella, figura di lungo corso della politica cittadina con diversi ruoli e posizioni alle spalle, aveva rinunciato alla candidatura per favorire l’elezione del figlio.

Già esponente della Lega, in passato è stato a lungo uno stretto collaboratore dell’ex sindaca Francesca Draià oggi anche commissario provinciale del partito.

Resta da capire se il suo cambio di rotta sia dovuto a un definitivo strappo politico con la Draià o al richiamo delle idee di Vannacci.

Le dimissioni di Walter Campagna e le polemiche interne a Futuro Nazionale

L’operazione si inserisce tuttavia in un clima teso. A far discutere sono le recenti dimissioni di Walter Campagna, ormai ex referente provinciale di Futuro Nazionale, che ha rassegnato l’incarico con una dura lettera ai vertici nazionali e regionali.

Campagna ha accusato il movimento di accogliere “sul carro dei vincitori” esponenti politici senza un reale confronto con la base che ne ha costruito la credibilità sul territorio, snaturandone così i principi fondativi.

Sebbene non vi sia una conferma diretta sulla correlazione tra il passo indietro di Campagna e questi specifici tesseramenti, la concomitanza temporale è un dato di fatto.

I nuovi equilibri della politica locale in vista delle elezioni

L’episodio riflette il fermento e i continui riposizionamenti che stanno interessando la politica locale e regionale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, trasformando la scena politica in un continuo viavai di consensi e appartenenze.

Auzzino, Draià e Di Gregorio prendono le distanze da Futuro Nazionale: “Scozzarella non rappresenta il gruppo”

I tre consiglieri comunali di maggioranza Carmelo Auzzino, Francesca Draià e Francesco Di Gregorio intervengono dopo la diffusione del manifesto relativo alla presentazione del gruppo di Futuro Nazionale a Valguarnera. Al centro della contestazione il ruolo attribuito a Samuel Scozzarella, indicato nel manifesto come capogruppo.

«Il consigliere Samuel Scozzarella, presentandosi nel manifesto nella qualità di capogruppo, non rappresenta in alcun modo, attraverso tale iniziativa, la posizione politica del gruppo consiliare “Noi come Voi”», precisano i tre firmatari.

Una presa di distanza netta, accompagnata però dal riconoscimento della legittimità delle scelte individuali: «L’adesione a Futuro Nazionale costituisce una sua scelta e un percorso politico personale, che rispettiamo nella sua legittimità, ma che non coinvolge e non rappresenta il nostro gruppo consiliare».

I tre consiglieri ribadiscono inoltre che si tratta di «un’iniziativa che non rispecchia l’indirizzo politico condiviso dai sottoscritti e che non può essere ricondotta alle posizioni dell’intero gruppo consiliare».

La dichiarazione si conclude con un richiamo alla correttezza istituzionale e alla necessità di evitare equivoci sulla rappresentanza politica: «La correttezza istituzionale, la trasparenza e il rispetto dei ruoli impongono questa precisazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e garantire una chiara distinzione tra le scelte politiche individuali e quelle del gruppo consiliare».

Una presa di posizione che chiarisce come l’adesione di Scozzarella a Futuro Nazionale non comporti un contestuale passaggio del gruppo consiliare “Noi come Voi” nel movimento fondato da Roberto Vannacci.