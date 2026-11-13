Futuro Nazionale, Campagna si dimette: chiudono le due sedi di Piazza Armerina

Si apre una frattura in Futuro Nazionale a Piazza Armerina. Walter Campagna, primo referente del movimento nella provincia di Enna e tra i primi a livello regionale, ha rassegnato le dimissioni da referente del Comitato 134, con effetto immediato. Contestualmente ha annunciato la chiusura delle due sedi cittadine del movimento.

Le ragioni del divorzio

La decisione comunicata oggi ai coordinamenti nazionale e regionale, viene motivata con una serie di contestazioni sulla gestione politica e organizzativa di Futuro Nazionale. Campagna parla innanzitutto di un’«emorragia» all’interno del movimento, riferendosi all’abbandono di diversi comitati sia a livello nazionale sia regionale. Nel mirino anche l’ingresso di nuovi esponenti politici, che secondo l’ex referente avverrebbe senza un preventivo confronto con chi ha costruito il progetto sul territorio.

La delusione

Una dinamica che, nella sua valutazione, rischia di compromettere l’identità originaria del movimento. Nel comunicato Campagna definisce il risultato di questo processo un «ammasso informe e privo di identità», denunciando il rischio di mortificare quanti hanno creduto nel progetto sin dall’inizio e di disorientare i cittadini che avevano riposto fiducia nella nuova formazione politica.

Mancanza di confronto

Tra le criticità indicate figura anche l’assenza di referenti provinciali e comunali regolarmente nominati, oltre alla mancanza di un confronto chiaro con la base. Condizioni che, scrive Campagna, non consentirebbero più di proseguire l’incarico «in modo serio, dignitoso e coerente». Le dimissioni rappresentano dunque una presa di distanza che investe direttamente il metodo di gestione e le prospettive del movimento. Non soltanto una scelta personale, ma una contestazione politica rivolta ai vertici, ai quali viene imputata una crescente distanza rispetto a chi ha contribuito alla costruzione della presenza territoriale.

Nel congedarsi, Campagna ha ringraziato quanti hanno condiviso in questi mesi «valori, impegno e sacrifici sul territorio», rivolgendo loro la propria gratitudine.

Resta ora da comprendere se la vicenda di Piazza Armerina rappresenti un episodio circoscritto oppure il segnale di un malessere più esteso all’interno di Futuro Nazionale in Sicilia.

