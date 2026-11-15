Caso Scozzarella, Mpa: “Draià indebolita” e chiede chiarezza a Cutrona

Il terremoto politico che ha scosso la maggioranza che fa capo alla sindaca Carmen Cutrona, dopo il passaggio di due suoi esponenti al movimento di Vannacci – Samuel Scozzarella e Vincenzo Incardona, rispettivamente consigliere ed assessore – impone delle serie riflessioni, alla stessa maggioranza consiliare, alla sindaca ed alla vicesindaca Draià, tra l’altro commissario provinciale della Lega. A far maggiore rumore è stato soprattutto il passaggio di Scozzarella che proviene dalle fila giovanili della Lega e che il suo gruppo assieme a quello della Draià hanno notevolmente contribuito, alle ultime elezioni amministrative, all’elezione della sindaca Cutrona, portandole in dote qualcosa come 1600 preferenze, circa la metà dei voti raccolti per essere eletta. Che qualcosa politicamente si sia rotto tra gli Scozzarella (padre e figlio) e Draià sembra palese.

Mpa: strappo politico, Draià ridemensionata

A voler mettere il dito sulla piaga- attraverso una nota- su quanto stia avvenendo nell’alveo politico è il gruppo politico MpA, composto dai consiglieri Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri che siedono tra i banchi dell’opposizione.

“L’ufficializzazione dell’adesione del consigliere comunale Samuel Scozzarella al movimento politico del generale Vannacci- scrivono- non può essere derubricata a un semplice avvicendamento di facciata, ma assume un peso specifico determinante per gli equilibri locali. Considerando infatti il recente e noto percorso politico dello stesso Scozzarella all’interno delle fila giovanili della Lega, questo strappo sancisce un dato politico inequivocabile: il vicesindaco Francesca Draià, nella sua veste di commissario provinciale del Carroccio, ne esce inevitabilmente e pesantemente indebolita, perdendo sul campo un tassello significativo della propria compagine e vedendo ridimensionata la propria rappresentanza territoriale proprio all’interno delle istituzioni cittadine.”

Tanto che a rendere ancora più palese e insanabile la frattura che attraversa la coalizione di governo è stata la reazione immediata dei tre consiglieri di maggioranza Carmelo Auzzino, Francesco Di Gregorio e della stessa Francesca Draià che con toni netti hanno preso ufficialmente le distanze dall’operazione, arrivando a sconfessare pubblicamente la qualifica di capogruppo rivendicata da Scozzarella e relegando la sua scelta a un’iniziativa meramente personale, del tutto estranea all’indirizzo politico del gruppo consiliare “Noi come Voi”.

“Una presa di posizione formale che, lungi dal ricomporre il quadro- continuano i due consiglieri- certifica davanti all’intera cittadinanza una spaccatura politica profonda, fatta di smentite incrociate e di una evidente crisi di coesione interna.”

L’opposizione chiede un chiarimento alla sindaca

“Tuttavia- concludono D’Angelo e Litteri- il rispetto per le istituzioni e la trasparenza dovuta ai cittadini impongono che le fibrillazioni di palazzo non restino senza risposta. Alla luce di una maggioranza che appare ormai divisa al suo interno e segnata da evidenti smottamenti politici, il gruppo MPA ritiene indispensabile un atto di chiarezza definitivo: restiamo pertanto in attesa di una presa di posizione ufficiale, chiara e autorevole da parte del sindaco Carmen Cutrona, chiamata oggi più che mai a fare sintesi, a verificare la reale tenuta della propria coalizione e a indicare alla città la rotta politica e amministrativa che intende perseguire.”