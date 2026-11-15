De Luca a Enna: “Puntiamo a seggio all’Ars”, Romano portavoce

La conquista di un seggio all’Assemblea regionale siciliana nella circoscrizione di Enna e la definizione della lista principale entro l’Immacolata. Sono gli obiettivi indicati da Cateno De Luca nel corso dell’assemblea provinciale del Governo di Liberazione, tappa del tour siciliano promosso dal leader di Sud chiama Nord in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel corso dell’incontro è stata ufficializzata anche la nomina di Maria Carmela Romano a portavoce provinciale delle liste.

De Luca: «A Enna dobbiamo conseguire il seggio»

Il leader di Sud chiama Nord ha riconosciuto le difficoltà della competizione elettorale ennese, dove i seggi disponibili sono due, ma ha ribadito la necessità di raggiungere una rappresentanza all’ARS. «Questa volta abbiamo l’obiettivo di avere almeno una rappresentanza per provincia. A Enna sappiamo che la situazione è più complicata, perché ci sono due seggi. Dobbiamo mettere in campo una strategia che blindi il risultato. A Enna dobbiamo conseguire il seggio».

De Luca ha inoltre annunciato di voler definire la lista principale entro l’8 dicembre, puntando su candidature capaci di rappresentare il territorio e interpretare una proposta di rinnovamento. «Dobbiamo scardinare gli equilibri anche a Enna, perché la rappresentanza al Parlamento siciliano è strategica e fondamentale», ha affermato.

Maria Carmela Romano nominata portavoce provinciale

Nel corso dell’assemblea è stata ufficializzata la nomina di Maria Carmela Romano a portavoce provinciale delle liste. Nel suo intervento, Romano ha ringraziato quanti hanno continuato a sostenere il progetto politico di De Luca e ha indicato le priorità per il territorio ennese.

«Enna ha bisogno di risposte concrete sul piano dell’economia, del lavoro e delle infrastrutture. Dobbiamo fare scelte libere, giuste e coerenti per consentire alla nostra provincia di avviare un percorso di crescita economica e sociale», ha dichiarato.

Il progetto politico e gli interventi del territorio

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che ha rilanciato la necessità di superare gli attuali schieramenti politici. Presente anche l’ex senatore Sanzarello, che ha motivato la scelta di tornare a impegnarsi nel progetto di De Luca, richiamandone l’attenzione ai territori.

Al saluto del presidente di Confcommercio Enna, Maurizio Prestifilippo, è stato affidato il richiamo alle difficoltà delle attività produttive e alla necessità di una pubblica amministrazione regionale più efficiente.

De Luca ha infine ricordato l’appuntamento del 18 febbraio a Roma, quando sarà presentata la struttura confederale dei movimenti civici che stanno aderendo al progetto. Il tour siciliano prosegue con le tappe di Ragusa e Siracusa, per poi raggiungere Messina, Palermo e Trapani.