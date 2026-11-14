Sciopero generale, il segretario della Cgil Landini a Enna

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sarà mercoledì 18 novembre a Enna per una doppia iniziativa nell’ambito della mobilitazione che porterà allo sciopero generale del 20 novembre: lo stesso giorno si svolgerà della mobilitazione giovanile europea contro la guerra e per lo stato sociale (welfare, not warfare) promossa da una coalizione internazionale di organizzazioni studentesche di diversi paesi europei (Italia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Belgio, Spagna, Francia e Svizzera).

Sciopero generale del 20 novembre: corteo e comizio a Enna

Venerdì 20 novembre, ci saranno manifestazioni in ogni capoluogo di provincia. Ad Enna, quel giorno, lo sciopero – come ha annunciato il segretario generale provinciale della Cgil, Antonio Malaguarnera – ci sarà un corteo che, partendo alle 9.30 dal Castello di Lombardia, si snoderà per le vie della città fino a piazza Umberto dove ci sarà il comizio conclusivo per ribadire le proposte e le rivendicazioni della Cgil.

Landini al cantiere di Mulinello per incontrare i lavoratori edili

Nell’agenda di Landini, per mercoledì 18 novembre, sono segnati due importanti appuntamenti.

Di mattina, alle ore 12, Landini parteciperà all’assemblea dei lavoratori edili impegnati nella realizzazione del raddoppio ferroviario. L’assemblea si terrà nel cantiere di Mulinello dove c’è il campo base.

Al teatro Neglia il confronto con le associazioni studentesche siciliane

Nel pomeriggio, alle ore 15, al teatro comunale Neglia, Landini incontrerà e si confronterà con le associazioni studentesche provenienti da tutta la Sicilia sulle questioni al centro del manifesto della mobilitazione studentesca europea, “Combattiamo per il nostro futuro non per le guerre”, che è una critica serrata al riarmo europeo perché sottrae una quantità enorme di risorse a istruzione, alloggi, sanità e servizi pubblici.

Giovani e fuga di cervelli: la Sicilia tra emergenza sociale e spopolamento

La mancanza di prospettive è un tema che caratterizza la questione giovanile, che è la grande questione sociale, come ha detto anche il presidente Mattarella.

I dati dell’ultimo Rapporto Svimez segnalano quanto sia molto seria e preoccupante la condizione giovanile in Sicilia: negli ultimi 20 anni, dal 2006 al 2026, sono emigrati 312 mila giovani di età tra i 25 e 34 anni di età.

Tra questi, molti sono laureati per cui si parla di “fuga di cervelli”. È un numero consistente. Vale a dire, 232 emigranti giovani ogni 10 mila abitanti.

Aree interne siciliane, il rischio di declino e invecchiamento

Molti di questi giovani emigrati vanno via dalle aree interne le quali, secondo il Piano strategico nazionale Aree Interne del governo nazionale – Obiettivo 4, “non possono porsi alcun obiettivo di inversione ma non possono essere abbandonate a sé stesse. Hanno bisogno di un piano di accompagnamento che le accompagni in un percorso di decronicizzato declino ed invecchiamento”.

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