Valguarnera, l’ex ospedale Sebastiano Arena nel degrado: quale futuro?

Un immobile storico diventato un rudere, un vero ricettacolo di topi e volatili con finestre divelte e l’ingresso dissellciato e pieno di erbacce, che un tempo rappresentava per la comunità il tempio della sanità. Ci riferiamo al “Sebastiano Arena” di contrada Sottoconvento, a Valguarnera, che ha rappresentato per anni un punto di riferimento importante.

Ci si domanda adesso: cosa intende fare l’Asp di questo imponente immobile ricco di storia e significato e di cui ne detiene la titolarità?

La storia del Sebastiano Arena e il lascito di Sebastiano Arena

Un bene di pregevole valore architettonico ed affettivo lasciato alla fine dell‘800 contestualmente a 34 ettari di terre da un personaggio illustre della storia nonché grande benefattore Sebastiano Arena, che prima di morire, nella qualità di sindaco, elevò l’ex ospedale civico ad “Ente Morale” dotandolo di tutti i suoi averi posseduti nella vita terrena. “L’Ente Morale Ospedale Civico”.

Dagli anni Cinquanta al poliambulatorio del 1985: il rilancio della struttura

Per tanto tempo, anni ’50 e ’60 del secolo scorso, esercitò la funzione di piccolo ospedaletto, successivamente dopo un periodo di stasi nel 1985, a seguito di numerose battaglie e mobilitazione generale divenne a furor di popolo, poliambulatorio locale, annoverando numerose branche specialistiche.

Su quella vicenda vengono in mente le battaglie politiche degli anni ’80 nonché una grandissima manifestazione di protesta affinché il Sebastiano Arena divenisse un importante luogo di cura.

Battaglie condotte da politici di allora, sindacati e comitati civici e che coinvolsero Prefettura, Procura della Repubblica, Istituzioni regionali e nazionali e che poi ebbero il positivo epilogo nel 1985 sotto la Giunta di Salvatore Bonanno che ottenne l’apertura dell’immobile con il parere positivo dei vertici sanitari dell’epoca. Un fiore all’occhiello per l’intera cittadinanza.

La chiusura del 2016 e la scelta del nuovo poliambulatorio a contrada Marcato

Il 16 luglio 2016 però, dopo un trentennio di buona sanità, si spensero le luci definitivamente e su di esso calò per sempre il sipario.

I Nas, per ragioni di igiene e sicurezza, ne dispose la chiusura temporanea, dando tuttavia 180 giorni di tempo per sistemare le anomalie che risiedevano in particolar modo nei servizi igienici e nell’impianto elettrico.

Una somma da spendere insomma, attorno ai 50-100 mila euro che avrebbe rimesso in servizio quanto meno il primo piano.

Si preferì invece cambiare paradigma andando ad investire oltre 1 milione di euro per la realizzazione di un nuovo poliambulatorio in contrada Marcato convertendo parte dei locali del Polivalente, i cui lavori dopo 6 anni – come abbiamo diverse volte scritto – non sono stati ancora ultimati.

La scelta non fu tuttavia facile, effettuata dopo titubanze iniziali e battaglie infinite condotte dall’opposizione in consigli comunali infuocati e dall’esterno da comitati civici, che sfociarono anche in proteste e denunce, per il mantenimento della struttura sanitaria al Sebastiano Arena.

Ma l’amministrazione dell’epoca guidata dalla sindaca Draià e dalla sua maggioranza, in accordo con l’Asp, non derogarono per nulla, virando verso contrada Marcato per la costruzione del nuovo poliambulatorio. Opera – ripetiamo – mai completata e ferma da ben 6 anni.

Il degrado dell’ex ospedale: quale futuro per l’immobile di proprietà dell’Asp?

Però oggi, la maestosa struttura del “Sebastiano Arena” lasciata nell’oblio e nell’indifferenza totale delle istituzioni continua a cadere a pezzi, il cui onere per l’eventuale ristrutturazione è a carico dell’Asp che ne detiene la titolarità.

Ed allora la domanda: cosa si intende fare di questo immenso bene patrimoniale? Si vuole lasciare giorno dopo giorno cadere a pezzi? Considerato che l’Asp non ha cosa farsene di questa struttura perché non pensare di risanarla e riconsegnarla al Comune per altre attività? Sono queste le domande che la gente si pone.