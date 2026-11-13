Anziani picchiati e umiliati in una casa di riposo: 2 arresti a Enna

Anziani sottoposti a presunte violenze fisiche, umiliazioni, incuria e vessazioni nella struttura residenziale in cui avrebbero dovuto ricevere assistenza e protezione. È il quadro emerso da un’indagine della Squadra Mobile di Enna che ha portato a due misure cautelari nei confronti di altrettante persone preposte alla gestione della struttura.

Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata del 12 novembre dal personale della seconda sezione della Squadra Mobile, specializzata nei reati contro la persona, in danno di minori e nei reati sessuali. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per l’altro è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le presunte violenze sugli ospiti

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Enna, avrebbe fatto emergere una serie di comportamenti maltrattanti ripetuti nel tempo. Gli anziani ospitati nella struttura, persone particolarmente fragili per età, condizioni patologiche e ridotta capacità di autodeterminazione, sarebbero stati sottoposti a un regime di sopraffazione e umiliazione.

Le condotte contestate non si sarebbero limitate a episodi di violenza fisica. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbero interessato diversi momenti della vita quotidiana, trasformando l’assistenza in un contesto di mortificazione e privazione dei diritti fondamentali.

Dall’alimentazione ai farmaci, il quadro delle contestazioni

Tra gli aspetti finiti sotto la lente degli investigatori figurano la gestione dei pasti, il soddisfacimento dei bisogni fisiologici, il riposo e la libertà di movimento e comunicazione degli ospiti. Contestazioni che riguarderebbero anche la somministrazione dei farmaci.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la gestione degli anziani sarebbe stata caratterizzata da un approccio punitivo: comportamenti degli ospiti ritenuti fastidiosi sarebbero stati affrontati con atteggiamenti sanzionatori, anziché con le necessarie attenzioni assistenziali.

Un quadro particolarmente delicato, considerata la condizione di vulnerabilità delle persone coinvolte e la natura stessa della struttura, destinata a garantire cura, protezione e dignità a chi non è in grado di provvedere autonomamente a tutte le proprie necessità.