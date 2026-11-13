Enna: Comune e Forum Terzo settore, 32 associazioni al lavoro per una rete territoriale

Costruire una rete di collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni per affrontare le esigenze del territorio. È l’obiettivo emerso dall’incontro tra il Forum provinciale del Terzo settore e il Comune di Enna, riuniti lunedì 9 novembre nei locali dell’associazione Luciano Lama. All’assemblea, convocata dal portavoce provinciale Enzo Bonasera, ha partecipato l’assessore alle Politiche sociali e vicesindaca Stefania Marino, insieme agli assessori Katia Randazzo e Lillo Colaleo. L’amministrazione ha manifestato la propria disponibilità a sviluppare un percorso comune che coinvolga sociale, solidarietà, assistenza, sport e cultura, riconoscendo il contributo del volontariato alle attività degli enti locali.

Il prossimo incontro per individuare le priorità

Il Forum riunisce 32 associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Diverse le realtà presenti all’assemblea, tra cui Auser, Croce Rossa, Arci Petra, UISP, Legambiente, AGESCI e Associazione Luciano Lama. Comune e rappresentanti associativi si sono dati appuntamento a un nuovo confronto, durante il quale saranno presentate le prime segnalazioni e le tematiche da sottoporre all’amministrazione.