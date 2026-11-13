Sport e inclusione: a Enna il seminario nazionale dell’Uisp

Sport, politiche sociali, invecchiamento attivo e nuove opportunità per il Terzo Settore. Sono i temi al centro della tre giorni promossa dal Comitato Sicilia Uisp, in programma dal 13 al 15 novembre all’Hotel Federico II di Enna, nell’ambito del progetto Meridione. All’iniziativa partecipano i gruppi dirigenti regionali di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Sardegna, insieme ai vertici nazionali dell’Unione Italiana Sport Per tutti, guidati dal presidente Tiziano Pesce. Previsti anche gli interventi di rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e della politica.

Progettazione e invecchiamento attivo, i temi dei lavori

Il confronto sarà dedicato alla costruzione di nuove progettualità, alle collaborazioni territoriali e alle opportunità di finanziamento. Nel corso dell’incontro saranno presentati anche i risultati del progetto Age, che coinvolge 19 comitati regionali e 11 provinciali Uisp, raggiungendo migliaia di over 65 con attività motorie, ricreative e ludiche. Per la Sicilia sono coinvolti il Comitato regionale e quello territoriale di Giarre. La tre giorni punta a rafforzare le sinergie tra le sei regioni partecipanti e a sviluppare nuove iniziative rivolte non soltanto alla terza età, ma a diverse fasce della popolazione.