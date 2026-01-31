Uisp, al via a Enna il progetto Differenze 2.0
Comunicati Stampa - 31/01/2026
Con tanto entusiasmo da parte degli studenti coinvolti è iniziato lo scorso 27
gennaio anche da Enna il progetto Differenze 2.0 promosso dall’Uisp finalizzato
a contrastare la violenza di genere soprattutto nelle fasce adolescenziali. Un
ritardo allo start dovuto anche al maltempo che ha colpito la corsa settimana tutta
la Sicilia Orientale e che ha costretto alla chiusura di tutte le scuole di ogni
ordine e grado per quasi una settimana.
Il Comitato territoriale Uisp Enna presieduto da Riccardo Caccamo è alla sua
seconda esperienza in questo progetto cui ha partecipato nel 2023 alla prima
edizione. Ed anche per questo motivo ad essere coinvolto è stato nuovamente
l'Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna la cui dirigente
scolastica è la professoressa Maria Concetta Messina con quasi una cinquantina
di studenti coinvolti con 2 classi che partecipano attivamente al progetto mentre
un’altra di controllo. Martedì 27 gennaio tutti gli studenti sono stati interessati
alla somministrazione di un questionario sulle loro aspettative al progetto mentre
il via a tutti gli effetti il giorno successivo con il primo incontro di studenti e
studentesse con le professioniste dell’associazione antiviolenza Sandra
Crescimanno le psicologhe Viviana Arangio e Vissia Bilardo. Le due
professioniste hanno con tanto garbo e delicatezza preso quasi per mano i ragazzi
e ragazze portandoli a percorrere un primo piccolissimo tratto di percorso che è
quello che interessa il progetto ovvero parlare delle differenze di genere ed in
particolare dei tipi di violenza che ne sono interessate. Quindi si è parlato di varie
sfaccettature del fenomeno come la molestia, maltrattamenti, stupro,
sottomissione ed altro ancora. Quindi “violenze” sia di carattere fisico che
psicologico. E dopo un primo momento di imbarazzo studenti e studentesse
hanno interagito per tutte le due ore dell’incontro. “Innanzitutto voglio ringraziare
la dirigenza scolastica nelle persone della dirigente e del suo vice i professori
Maria Concetta Messina e Giovanni Zodda per la disponibilità a mettere a
disposizione la scuola – commenta il presidente del Comitato Territoriale Uisp
Enna Riccardo Caccamo – non è mai semplice fare conciliare le attività
didattiche di una struttura complessa come una istituzione scolastica tipo un
istituto di istruzione superiore con progetti che vengono dall'esterno. Ma dopo la
prima esperienza sul progetto abbiamo di fatto trovato malgrado i ritardi di
natura tecnica organizzativa le porte aperte della scuola. Poi i miei complimenti
alle due professioniste le dottoresse Viviana Arangio e Vissia Bilardo per come
sono riuscite già dal primo incontro a fare aprire ragazze e ragazzi ed a portarli a
discutere di una problematica non certo facile da affrontare. Siamo convinti che
anche questa seconda esperienza ci regalerà soddisfazioni con importanti risultati
raggiunti”.
“In qualità di coordinatrice del progetto Differenze 2.0, ribadisco l’importanza
di creare percorsi di sensibilizzazione e confronto rivolti alle nuove generazioni
sulla tematica in questione aggiunge la Dottoressa Alessandra Murgano – si
tratta di una responsabilità collettiva che richiede consapevolezza, educazione e
un lavoro costante sul piano culturale ma soprattutto sociale, L’istituto di
Istruzione superiore scelto, il Liceo Linguistico Abramo Lincoln di Enna, ha
risposto con entusiasmo e per il secondo anno , ci ha dato la preziosa opportunità
di interagire con le studentesse, gli studenti e con tutto il personale scolastico.
Questa collaborazione ci permette di portare alla luce una problematica sempre
più attuale, creando spazi di ascolto, confronto e riflessione fondamentali per
costruire relazioni basate sul rispetto. Gli incontri svolti,coordinati dalle
professioniste, Dott.sse Vissía Bilardo e Viviana Arangio, psicologhe e
psicoterapeute, hanno offerto spunti di valore umano importanti, condotti con
grande competenza, empatia e professionalità