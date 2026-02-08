Il Terzo Settore fa rete, a Enna nasce il Forum provinciale: coinvolte 29 associazioni

Un passo concreto verso una rappresentanza unitaria del volontariato e dell’associazionismo ennese. Sabato 7 febbraio, nella Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte, ventinove associazioni del territorio hanno dato ufficialmente vita al Forum Provinciale del Terzo Settore di Enna, approvando lo statuto e firmando l’atto costitutivo attraverso i propri rappresentanti legali.

Un momento atteso, che segna la conclusione di un percorso avviato nel mese di maggio e culminato con la nascita di un soggetto riconosciuto, chiamato a fare da interlocutore unico tra il mondo dell’associazionismo e le istituzioni pubbliche, dagli enti locali alle aziende sanitarie.

Istituzioni presenti e clima di partecipazione

All’assemblea hanno preso parte il portavoce regionale del Forum del Terzo Settore, Giuseppe Montemagno, il portavoce provinciale del Forum di Catania, Dario Gulisano, e l’assessore alla Comunità Educante del Comune di Enna, Giuseppe La Porta, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso un passaggio considerato strategico per il territorio.

Nel corso dei lavori, l’assemblea ha anche provveduto alla nomina del portavoce provinciale, individuato nella figura di Enzo Bonasera, già presidente regionale UISP Sicilia e attualmente componente della giunta del Forum Regionale.

Un percorso condiviso che guarda avanti

«Ho seguito sin dalla prima riunione la nascita del Forum ennese – ha commentato Giuseppe Montemagno – e conosco bene il percorso fatto. Vedo molta vitalità e una forte voglia di fare. Sono certo che il territorio ne trarrà benefici concreti».

Parole che restituiscono il clima di collaborazione che ha caratterizzato i mesi di lavoro: associazioni diverse per storia, ambiti e finalità, ma capaci di trovare una sintesi comune nel nome della rappresentanza e del bene collettivo.

Bonasera: “Ora si apre una nuova fase”

Nel suo primo intervento da portavoce provinciale, Enzo Bonasera ha ringraziato le associazioni per la fiducia ricevuta, sottolineando il valore del metodo adottato: «Anche senza conoscersi, tutti hanno messo da parte dubbi e perplessità, trovando un punto di incontro che ha reso possibile questo risultato».

Bonasera ha inoltre annunciato che il Forum non resterà un organismo chiuso: «Dalla prossima settimana, completati gli adempimenti burocratici, apriremo la campagna di adesione. I segnali che arrivano sono incoraggianti: molte realtà hanno già manifestato interesse. Subito dopo avvieremo un calendario di incontri con le istituzioni per costruire un rapporto stabile di collaborazione».

Un nuovo soggetto per il territorio

Il Forum Provinciale del Terzo Settore di Enna si propone come spazio di coordinamento, ascolto e proposta, rappresentando tutte le organizzazioni iscritte al RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore. Un organismo che punta a rafforzare il dialogo sociale e a dare voce a chi opera quotidianamente nei campi della solidarietà, della cultura, dell’ambiente, dello sport e dei diritti.

Le associazioni firmatarie

Sono 29 le associazioni che hanno approvato lo statuto e sottoscritto l’atto costitutivo, tra cui realtà storiche e nuove esperienze del territorio ennese, a conferma di un tessuto sociale ampio e articolato.

Ecco l’elenco: 1) “ UISP Comitato Territoriale Enna APS”;

2) Associazione Culturale Mondoperaio APS;

3)Associazione Luciano Lama O.N.G. O.D.V;

4) Auser Territoriale Enna;

5) Associazione Amici Della Festa Del Libro- Il Sasso Nello Stagno APS;

6) ANCOS- Confartigianato;

7) Federconsumatori Enna APS;

8)Associazione di promozione sociale Funnurisi;

9)Anteas Enna;

10)Associazione della Croce Rossa Italiana- Comitato di Enna;

11) Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere ANOLF di ENNA APS;

12) ADOC APS Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori;

13)Adiconsum Associazione Difesa Consumatori APS;

14) Associazione Pro Loco Proserpina APS Enna;

15)Associazione di volontariato per l’Educazione alla Solidarietà A.D.V;

16) Associazione Hope APS;

17)Associazione di Volontariato Ranger sede provinciale di Enna;

18)Associazione Koinè APS;

19)Associazione Slow Food APS;

20)Centro Sportivo Italiano;

21) Associazione Vita 21 Enna APS;

22) LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA-CIRCOLO PIAZZAMBIENTE APS;

23)Petra APS Circolo Arci;

24)Associazione Onlus “Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori sez prov. Enna”;

25)Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, ENNA 3;

26)Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, ENNA 1;

27) CISI (Centro iniziative sociali intercomunali);

28)Cooperativa Sociale Global Service Ambiente e Servizi;

29) Società Dante Alighieri Comitato di Enna;