A Palazzo Chiaramonte il segno che racconta: Tuttobene in mostra tra memoria, colore e silenzi

Dal 10 febbraio al 15 marzo le sale del Museo Palazzo Chiaramonte a Enna si trasformano in uno spazio di ascolto visivo con Disegnare per raccontare, la mostra personale di Marcella Tuttobene, promossa da Bottega Culturale. Un percorso che attraversa anni di ricerca e restituisce al pubblico la cifra più autentica dell’artista: il disegno come forma di narrazione intima e consapevole.

Un viaggio nel tempo, senza nostalgia

Non una retrospettiva tradizionale, ma un dialogo continuo tra passato e presente. L’esposizione propone disegni a colori e acquerelli che mettono in relazione opere recenti e lavori realizzati nel corso degli anni, rivelando la coerenza di una ricerca maturata nel tempo. Ogni foglio diventa una tappa di un racconto che non cerca l’effetto, ma la permanenza.

Trasparenze, equilibrio, leggerezza

Le opere di Tuttobene si distinguono per una qualità visiva costruita su trasparenze sottili e composizioni rigorose, dove il gesto è misurato, mai urlato. Il risultato è un linguaggio capace di generare calma e attenzione, invitando lo spettatore a rallentare lo sguardo e a entrare in una dimensione quasi silenziosa.

L’esperienza UNESCO e il respiro internazionale

Il 2024 ha segnato un passaggio importante nel percorso dell’artista. Una selezione di disegni realizzati a Parigi, durante un periodo cruciale della sua vita, è stata presentata presso l’UNESCO, portando il suo lavoro in un contesto di grande prestigio internazionale. Un riconoscimento che rafforza il valore di una ricerca lontana dalle mode e dagli eccessi concettuali.

Un dialogo aperto con chi guarda

Come sottolinea l’artista Raffaello Piraino, il lavoro di Marcella Tuttobene si fonda su un confronto diretto con l’osservatore. Le opere non si impongono, ma si offrono: superfici che parlano, segni che si rinnovano senza perdere identità, in un linguaggio grafico che evolve restando fedele a se stesso.

Inaugurazione e orari

L’inaugurazione della mostra è prevista per martedì 10 febbraio 2026 alle ore 18:00, alla presenza dell’artista Disegnare per raccontare sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00, nelle sale espositive di Palazzo Chiaramonte.

