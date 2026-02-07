Carenza di medici, nuovo avviso dell’Asp per 8 primari: ecco la mappa degli ospedali coinvolti

L’Asp di Enna ha indetto un avviso pubblico per titoli e colloqui finalizzato al conferimento di incarichi di Direttore di struttura complessa per otto unità operative strategiche dell’Azienda sanitaria provinciale.

Ecco dove saranno impiegati

Le posizioni riguardano l’area ospedaliera: le Uoc, Unità operativa complesse di Malattie Infettive dell’ospedale Umberto I di Enna, di Medicina Generale del Chiello di Piazza Armerina, di Medicina Generale del Basilotta di Nicosia e di Ortopedia sempre del Basilotta di Nicosia, mentre per l’area territoriale sono previsti incarichi per le Uoc Cure Primarie, Assistenza Territoriale e Tutela delle Fragilità, Distretto Sanitario di Nicosia e Distretto sanitario di Enna.

I piani dell’Asp

Le nomine – secondo quanto fanno sapere dall’Asp – avverranno in piena armonia con il Piano Triennale del Fabbisogno 2025-2027 approvato con delibera del 19 giugno 2025 e in coerenza con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026-2028 approvato con deliberazione del 27 gennaio 2026.