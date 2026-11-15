Furto di un mezzo agricolo, 2 arresti tra Valguarnera e Piazza Armerina

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri dopo il furto di un mezzo agricolo ai danni di un’azienda del territorio tra Valguarnera e Piazza Armerina. L’operazione, condotta dai Nuclei Radiomobile di Enna e Piazza Armerina, si è conclusa con la cattura dei responsabili dopo un tentativo di fuga e il recupero del mezzo sottratto.

L’intervento dei Radiomobili

Sull’operazione è intervenuta la Segreteria provinciale di Enna del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), che ha espresso apprezzamento per la tempestività e la professionalità dimostrate dai militari.

Il plauso del NSC e l’emergenza organici

Il segretario generale provinciale del NSC, Luca Cravotta, ha sottolineato il valore dell’intervento anche alla luce delle difficoltà operative quotidiane: «Nonostante un’importante e persistente carenza di organico che ci costringe a coprire i turni con un solo equipaggio – chiamato spesso a vigilare su territori vastissimi e a sopperire alle difficoltà delle Stazioni territoriali che, per mancanza di personale, non riescono a garantire pattuglie sull’intero arco orario – le donne e gli uomini del Radiomobile continuano a offrire una risposta pronta, coraggiosa ed efficace».

Il sindacato ha rivolto un plauso ai comandanti e a tutti i militari coinvolti, chiedendo un intervento per rafforzare gli organici e garantire una copertura continuativa dei territori provinciali.

«L’auspicio del Nuovo Sindacato Carabinieri è che i vertici istituzionali, già molto attenti sul tema, possano al più presto trovare la soluzione per ripianare gli organici, consentendo finalmente una copertura costante H24 di tutti i territori della provincia e l’impiego di più autoradio per ogni turno», ha concluso Cravotta.

La richiesta, evidenzia il NSC, riguarda sia la sicurezza dei cittadini sia la tutela degli stessi carabinieri impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio.