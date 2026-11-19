Buche profonde, asfalto deteriorato, vegetazione che invade la carreggiata e segnaletica praticamente assente. È la situazione denunciata lungo un tratto della Strada provinciale 12, dall’incrocio di contrada Bellia verso le contrade Sambuca, Fratulla e Vallegrande, nel territorio di Piazza Armerina.

A chiedere un intervento urgente è la Lega la difesa del Cittadino (LDC), che ha trasmesso una diffida al Libero Consorzio Comunale di Enna, mettendo per conoscenza anche il sindaco di Piazza Armerina. Il problema riguarda circa 130 nuclei familiari residenti nell’area, che da tempo segnalano le condizioni critiche dell’arteria.

Il sopralluogo e la denuncia della LDC

Alla base dell’iniziativa c’è un sopralluogo effettuato lo scorso 11 novembre dal coordinatore provinciale della LDC di Enna, Walter Campagna, insieme ad alcuni volontari dell’associazione.

La ricognizione avrebbe confermato le criticità segnalate dai residenti, facendo emergere un quadro che la LDC definisce di «totale abbandono e grave pericolosità».

Nella comunicazione indirizzata al Settore III, competente per Lavori pubblici e Viabilità, Campagna segnala le condizioni precarie del fondo stradale, caratterizzato da cedimenti e fessurazioni. A peggiorare la situazione è la mancanza di segnaletica orizzontale, verticale e notturna, un problema particolarmente rilevante durante i mesi invernali, quando la presenza frequente di nebbia riduce la visibilità.

«Grave pericolo per la pubblica incolumità»

Nella diffida viene evidenziato anche il rischio per chi percorre quotidianamente la strada. Le condizioni della carreggiata, secondo l’associazione, costringerebbero gli automobilisti a effettuare manovre pericolose per evitare buche e tratti deteriorati.

Un rischio che coinvolge anche gli utenti più vulnerabili, considerando la presenza lungo l’arteria di ciclisti e maratoneti.

«Tutto ciò costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità», scrive Campagna nella comunicazione inviata all’ente provinciale, richiamando gli obblighi di manutenzione e sicurezza previsti dal Codice della Strada e le responsabilità dell’ente proprietario della strada.

Quindici giorni per gli interventi richiesti

La LDC ha fissato un termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC, chiedendo al Libero Consorzio di attivarsi per affrontare le criticità segnalate.

La diffida sollecita innanzitutto un sopralluogo tecnico urgente per verificare le condizioni della strada e l’adozione di misure immediate per la sicurezza, tra cui l’installazione della segnaletica di pericolo e dei limiti di velocità. Tra gli interventi richiesti figurano anche il rifacimento del manto stradale deteriorato, la pulizia delle cunette, il taglio della vegetazione che invade la carreggiata e il ripristino dei guard-rail.

Nel documento vengono inoltre richiamati i finanziamenti ministeriali previsti dal programma quinquennale per la viabilità provinciale, rispetto ai quali l’associazione sollecita l’attivazione degli interventi necessari.

La LDC ha infine manifestato la propria disponibilità a partecipare a un sopralluogo congiunto con i tecnici del Libero Consorzio, con l’obiettivo di verificare direttamente le condizioni della SP 12 e individuare le soluzioni necessarie.