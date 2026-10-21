Lega difesa del cittadino, Campagna neo coordinatore provinciale

Walter Campagna è stato nominato coordinatore provinciale per Enna della Lega per la Difesa del Cittadino (LDC).La nomina è stata conferita il 16 ottobre ed è stata comunicata al sindaco di Piazza Armerina.

Gli obiettivi

L’incarico punta a rafforzare la presenza dell’associazione sul territorio provinciale e a promuovere iniziative a tutela dei cittadini e dei consumatori.Tra gli obiettivi principali figurano la difesa del diritto alla salute e la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi.

Lotta agli inganni pubblicitari

La LDC intende inoltre promuovere una corretta informazione ai consumatori e contrastare la pubblicità.

Tra le finalità rientrano anche l’educazione al consumo e la trasparenza nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi.L’attività associativa mira inoltre a favorire la partecipazione libera e democratica dei consumatori e degli utenti.

Il coordinamento provinciale si propone di individuare le principali problematiche di interesse collettivo nel territorio ennese.L’impegno comprenderà anche azioni contro illeciti, abusi e violazioni dei diritti dei cittadini, dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti.