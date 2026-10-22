Comune di Enna, un milione dalla Regione per aumentare le ore degli ex Asu

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità l’emendamento che consente agli enti locali siciliani di incrementare il monte ore del personale stabilizzato. Una misura attesa dai lavoratori ex Asu del Comune di Enna, per anni impiegati con contratti a tempo parziale dopo una lunga stagione di precariato.

Il provvedimento approvato all’Ars

La norma prevede un primo stanziamento regionale di un milione di euro e apre la strada all’aumento delle ore lavorative, con l’obiettivo di migliorare le condizioni occupazionali del personale e rafforzare l’operatività degli uffici comunali. Per Enna si tratta di un passaggio importante che coinvolge oltre cento dipendenti ancora a tempo parziale.

Venezia: «Dare dignità ai lavoratori»

L’emendamento porta la prima firma del deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, che ha seguito il percorso del provvedimento in sede parlamentare: «La norma da noi proposta e approvata all’unanimità in queste ore dall’ARS prevede un primo stanziamento di 1 milione di euro e consentirà finalmente di dare dignità ad una categoria di lavoratori che svolge un lavoro prezioso all’interno dei comuni siciliani».

Crisafulli: «Un risultato straordinario»

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Enna, il senatore Mirello Crisafulli, che ha sottolineato il contributo del deputato regionale: «Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’onorevole Fabio Venezia che ci ha consentito di raggiungere questo straordinario risultato in Aula, per i lavoratori che otterranno il monte orario completo e di conseguenza la retribuzione che gli spetta».

Colaleo: dignità al lavoro per il personale

L’assessore comunale al Personale Lillo Maria Colaleo ha rivendicato il percorso avviato dall’amministrazione: «Risultato straordinario nella nostra battaglia per dare dignità al nostro personale. Già come primo atto della nostra giunta avevamo aumentato le ore degli ex articolisti, oggi aumentiamo quello degli ex asu, grazie all’intervento regionale per mezzo dell’on. Venezia. Andremo fino in fondo su questa battaglia, continuando a dare risposte, per come già le stiamo dando adesso».

Il presidente del Consiglio comunale

Marco Greco ha evidenziato il valore del voto in Aula: «Il voto in aula è un altro passo importante per ridare finalmente dignità a decine di lavoratori del nostro Comune e potenziare l’operatività degli uffici comunali, da anni sotto organico, per meglio garantire ai cittadini i servizi di cui la nostra comunità ha bisogno».

Greco ha inoltre riconosciuto il contributo dei rappresentanti istituzionali coinvolti: «Il riconoscimento politico pieno di questo traguardo va a tre rappresentanti delle istituzioni che con un encomiabile lavoro di squadra fatto di impegno costante hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo: l’On. Sebastiano Fabio Venezia, l’Assessore al personale Lillo Colaleo e il vicepresidente del Consiglio Comunale Rosario Vasapollo».

