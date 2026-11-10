Scontro sui finanziamenti estivi: De Rose (Mpa) attacca giunta e Greco

È scontro politico a Enna sulla mancata risposta all’interrogazione consiliare relativa ai contributi privati e ai finanziamenti che hanno sostenuto gli eventi dell’estate ennese. A sollevare il caso è il consigliere comunale Ezio De Rose, esponente di Mpa-Grande Sicilia, che punta il dito contro l’Amministrazione comunale per il silenzio sulla richiesta di chiarimenti presentata il 15 settembre 2026. Nel mirino finisce anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Greco, accusato di non avere tutelato adeguatamente le prerogative dei consiglieri.

La vicenda assume così una dimensione che va oltre la semplice richiesta di informazioni sui finanziamenti delle manifestazioni estive e investe direttamente il rapporto tra opposizione e governo cittadino, chiamando in causa i principi di trasparenza e il funzionamento degli strumenti di controllo politico-amministrativo.

I finanziamenti privati per l’estate ennese al centro dell’interrogazione

De Rose ricorda di avere presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco e all’Amministrazione comunale per conoscere la provenienza dei contributi privati destinati agli eventi estivi, gli importi ricevuti e gli strumenti giuridici utilizzati per sostenere le iniziative.

«Una questione tutt’altro che marginale, che investe la trasparenza dell’azione amministrativa e la necessità di conoscere chi abbia finanziato le iniziative, in quale misura, attraverso quali strumenti giuridici e sulla base di quali atti amministrativi», sottolinea il consigliere.

A suo giudizio, il mancato riscontro non può essere considerato un semplice ritardo burocratico. «È inaccettabile che un’interrogazione consiliare possa rimanere senza risposta per un tempo indefinito», afferma, denunciando una sostanziale mortificazione degli strumenti attraverso i quali i rappresentanti eletti esercitano il proprio mandato.

De Rose chiama in causa il presidente del Consiglio Greco

La contestazione politica si estende direttamente a Marco Greco. Secondo De Rose, il presidente del Consiglio comunale avrebbe il dovere di vigilare sul corretto funzionamento dell’assemblea e di garantire che le prerogative dei consiglieri siano effettivamente rispettate.

«Non è accettabile che assista passivamente alla sistematica ineffettività degli strumenti di sindacato ispettivo, senza assumere alcuna iniziativa volta a sollecitare il rispetto delle prerogative consiliari», attacca il rappresentante di Mpa-Grande Sicilia.

Un’accusa che sposta il confronto anche sul ruolo di garanzia della presidenza dell’aula. De Rose pone due interrogativi: «A cosa serve presentare interrogazioni, se chi è chiamato a rispondere può semplicemente ignorarle? E a cosa serve un Presidente del Consiglio comunale, se non interviene neppure quando vengono palesemente compromessi gli strumenti attraverso i quali i consiglieri esercitano il proprio mandato?».

La richiesta: una risposta senza ulteriori ritardi

La richiesta rivolta all’Amministrazione è quella di fornire finalmente i chiarimenti sui finanziamenti privati dell’estate ennese. Al presidente Greco viene invece chiesto di assumere una posizione chiara e intervenire per tutelare il ruolo e le prerogative del Consiglio comunale.

La vicenda apre un fronte politico sul tema della trasparenza amministrativa e dei rapporti tra maggioranza e opposizione. Per De Rose, infatti, non è soltanto in discussione il contenuto di una singola interrogazione, ma l’effettiva possibilità per i consiglieri di esercitare le proprie funzioni di controllo.

«Il silenzio dell’Amministrazione è già grave. Il silenzio di chi dovrebbe garantirne il controllo istituzionale lo è ancora di più», conclude il consigliere.