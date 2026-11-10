Acqua, lavori sull’acquedotto Ancipa basso e Blufi: disagi in otto Comuni

Nuovi interventi sulla rete idrica provinciale comporteranno sospensioni e disservizi nell’erogazione dell’acqua in diversi centri della provincia di Enna. Siciliacque ha comunicato che dalle ore 6 di giovedì 12 novembre 2026 sarà interrotto il funzionamento degli acquedotti Ancipa basso e Blufi per consentire una serie di lavori sulle condotte.

L’intervento principale riguarda il collegamento idraulico di nuovi tratti di rete realizzati in contrada Santa Caterina, nel territorio di Enna, e in contrada Baiatiche, a Barrafranca. In programma anche manutenzioni per risolvere alcune problematiche localizzate nelle contrade Lavandaio ad Agira, Canalotto a Leonforte e Ficodindia a Pietraperzia.

Le conseguenze sulla distribuzione idrica saranno differenti a seconda dei Comuni e delle zone interessate. Le tempistiche comunicate sono quelle previste per il ripristino del servizio, salvo ulteriori imprevisti.

Enna, stop all’acqua fino al 14 novembre

Il quadro più impegnativo riguarda Enna. La sospensione interesserà Enna Alta e le vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio, oltre alle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina.

L’interruzione è prevista dalle ore 6 del 12 novembre fino alle ore 20 di sabato 14 novembre.

Disagi negli altri Comuni: il calendario

A Calascibetta i problemi alla distribuzione sono previsti per la giornata del 12 novembre, con conclusione indicata alle ore 20.

A Gagliano Castelferrato la sospensione dell’erogazione dovrebbe protrarsi dalle 6 del 12 novembre alle 6 del 14 novembre.

Ad Agira il provvedimento riguarderà esclusivamente le utenze alimentate dal serbatoio Castello. Anche in questo caso il periodo indicato va dalle 6 del 12 novembre alle 6 del 14 novembre.

Situazione più lunga a Piazza Armerina, dove i disservizi potrebbero continuare fino alle ore 22 di domenica 15 novembre.

Nella stessa fascia temporale, fino alle 22 del 15 novembre, sono previsti disservizi anche ad Aidone e Valguarnera.

Barrafranca, stop fino al 16 novembre

A Barrafranca la sospensione interesserà le utenze servite dal serbatoio Amandes. L’interruzione partirà alle 6 del 12 novembre e, secondo il programma, si concluderà alle 7 di lunedì 16 novembre.

Un’interruzione prolungata è prevista anche per l’intera Area industriale di Dittaino, dove la fornitura idrica risulta indicata come sospesa fino alle 7 del 14 novembre.