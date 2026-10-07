Danno all’Acquedotto Ancipa, disagi in 7 Comuni

Disagi nell’erogazione idrica in sette Comuni dell’Ennese dopo la rottura dell’acquedotto Ancipa “Basso”, avvenuta in contrada Anime Sante, nel territorio di Enna. Siciliacque ha interrotto l’esercizio della condotta DN 900 per consentire una riparazione urgente.

Enna

Nel capoluogo la sospensione riguarda Enna Alta e le vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo e Raffaello Sanzio, oltre alle contrade Torre, Sacchitello, Scarlata e Santa Caterina. Secondo il calendario comunicato da AcquaEnna, l’erogazione dovrebbe tornare entro le 18 dell’8 ottobre.

A Calascibetta sono previsti disservizi fino alle 18 dell’8 ottobre. A Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe la distribuzione potrebbe invece risentire dell’interruzione fino alle 20 del 9 ottobre. A Pietraperzia il termine indicato è le 14 del 9 ottobre, mentre a Barrafranca la sospensione interessa le utenze servite dal serbatoio Amandes fino alle 16 del 9 ottobre.

Dittaino

Nell’ambito ennese è coinvolta anche l’Area industriale Asi Dittaino, dove la sospensione dell’erogazione è prevista fino alle 15 dell’8 ottobre.

La riparazione richiede la realizzazione di un pezzo speciale e il successivo innesto sulla condotta esistente. Terminati i lavori, saranno necessari i tempi tecnici per il riempimento, il lavaggio e la disinfezione della tubazione. Il ritorno alla normalità sarà quindi progressivo.

Le altre province

Le conseguenze della rottura si estendono anche fuori dall’Ennese. Nel Nisseno sono interessati Caltanissetta, limitatamente al serbatoio San Giuliano, e Mazzarino. Nell’Agrigentino i disagi riguardano Licata, per i serbatoi Safarello e Sant’Angelo, oltre alle utenze esterne del tratto San Leo-Licata.

Coinvolti inoltre il Consorzio di Bonifica 6 Enna e le utenze dell’area interessata dalla condotta. Le tempistiche potranno subire variazioni in presenza di ulteriori imprevisti. Le informazioni sull’interruzione e sull’intervento sono state comunicate da Siciliacque, mentre AcquaEnna ha diffuso il dettaglio delle tempistiche per le utenze servite.