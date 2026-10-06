Acqua, stop a Enna e Barrafranca per 48 ore: disagi in altri 5 Comuni

Disagi nell’erogazione idrica a Enna e in diversi centri della provincia a partire dalle 11 di oggi, martedì 6 ottobre. La sospensione è legata a un intervento urgente di riparazione sulla condotta dell’Acquedotto Ancipa “Basso”, in contrada Mulinello, nel territorio di Enna.

L’intervento, comunicato da Siciliacque, dovrebbe richiedere circa 48 ore. La situazione potrà tuttavia subire variazioni in caso di ulteriori problemi durante le operazioni.

Le zone di Enna interessate

A Enna l’erogazione sarà sospesa nelle utenze di Enna Alta, via della Resistenza, via Borremans, via Michelangelo, via Raffaello Sanzio, contrada Torre, contrada Sacchitello, contrada Scarlata e contrada Santa Caterina.

Lo stop riguarda anche le utenze di Barrafranca alimentate dal serbatoio “Amandes” e l’Area Industriale del Dittaino.

Disagi negli altri Comuni

Ripercussioni sono previste anche nell’abitato di Aidone, Calascibetta, Piazza Armerina, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe.

In questi comuni non è prevista una sospensione generalizzata dell’erogazione, ma possibili disagi legati alla riduzione della disponibilità idrica nelle 48 ore successive all’avvio dell’intervento.

Quando tornerà l’acqua

Le operazioni sono previste a partire dalle 11 di oggi e la durata indicata è di 48 ore. I tempi di ripristino potranno quindi variare in relazione all’andamento dei lavori e alle condizioni della rete.

Eventuali ulteriori imprevisti o modifiche alla programmazione saranno comunicati da Siciliacque.