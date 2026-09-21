Acquedotto Ancipa, dal 23 settembre disagi idrici in 9 Comuni dell’Ennese

Disagi nell’erogazione idrica sono previsti dal 23 settembre in diversi Comuni della provincia di Enna a causa dell’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa. Siciliacque ha comunicato che dalle 6 del 23 settembre interromperà l’esercizio dell’acquedotto per eseguire diversi interventi urgenti di manutenzione.

Le tempistiche di ripresa dell’erogazione saranno differenti a seconda delle zone interessate.

Enna e Calascibetta

A Enna Alta e nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio, contrada Torre, contrada Sacchitello, contrada Scarlata e contrada Santa Caterina, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 6 del 23 settembre alle 18 del 25 settembre.

A Calascibetta, dalle 6 del 23 settembre alle 18 del 25 settembre, si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica nell’abitato del Comune.

Gli altri Comuni interessati

A Gagliano C.to l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 6 del 23 settembre alle 13 del 25 settembre. Ad Agira, nello stesso periodo, la sospensione riguarderà le utenze servite dal serbatoio Castello.

A Piazza Armerina si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica dalle 6 del 23 settembre alle 20 del 26 settembre. Nello stesso periodo sono previsti disservizi anche negli abitati di Aidone e Valguarnera.

Nell’ASI Dittaino l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 6 del 23 settembre alle 15 del 25 settembre nell’intera Area Industriale.

A Barrafranca la sospensione riguarderà le utenze servite dal serbatoio Amandes dalle 6 del 23 settembre alle 16 del 26 settembre.

A Pietraperzia, infine, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica dalle 6 del 23 settembre alle 14 del 26 settembre.

Possibili variazioni

Le tempistiche indicate sono quelle comunicate in relazione agli interventi sull’acquedotto Ancipa. La comunicazione precisa che quanto previsto è soggetto a eventuali ulteriori imprevisti, che saranno prontamente comunicati.