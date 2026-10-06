Enna, stasera concerto in Duomo con le colonne sonore di Zimmer e Morricone

Centodieci strumentisti, il Coro Lirico Siciliano e alcune delle colonne sonore più note del cinema. È l’appuntamento in programma questa sera, martedì 6 ottobre, alle 20.30 nel Duomo di Enna, nell’ambito del VII Forum paneuropeo delle Confraternite.

Sul palco ci saranno l’Orchestra del Conservatorio Bellini di Catania e il Coro Lirico Siciliano. In programma musiche di Hans Zimmer ed Ennio Morricone, con alcuni dei temi più conosciuti del cinema, a partire da quello de “Il Gladiatore”. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti.

Gli appuntamenti di oggi

Il concerto chiuderà la penultima giornata del Forum. Il programma della mattina prevede alle 10.30, all’Università Kore, il convegno “Le Confraternite custodi della Fede e dell’Ambiente”, con Flaminia Giovanelli, già sottosegretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e alcuni docenti dell’ateneo.

Alle 16.30 il Teatro Francesco Paolo Neglia ospiterà il panel “La donna, la vita, i carismi femminili”. Interverranno il cardinale Angelo Bagnasco, già presidente della Conferenza episcopale italiana, l’attrice Claudia Koll e l’avvocata Laura Frattari, segretaria nazionale dei Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia.

Alle 19, nella chiesa di San Cataldo, è prevista la Santa Messa presieduta dal cardinale Bagnasco.

Domani la chiusura con il World Rosary Day

Il Forum si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre, in Duomo con il World Rosary Day, alle 16.30, in diretta sulla piattaforma Play2000 di Tv2000.

A presentare sarà l’attrice Beatrice Fazi. L’esortazione spirituale e la benedizione finale saranno affidate al cardinale Angelo De Donatis. La preghiera seguirà i cinque misteri gloriosi, ciascuno introdotto dalla meditazione di un giovane in una lingua diversa, in rappresentanza di Europa, Africa, Americhe, Asia e Oceania.

Sono previsti collegamenti con diversi santuari mariani, da Pompei a Lourdes, da Loreto a Siracusa, fino a Medjugorje e al Divino Amore di Roma. Alle diverse decine parteciperanno anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui la vicesindaca e deputata Stefania Marino, il senatore Antonio Nicita, la deputata Eliana Longi, la vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana Luisa Lanteri, il presidente del Libero Consorzio di Enna Piero Capizzi e l’assessora Katia Randazzo.

Tra gli ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura sono annunciati Andrea Bocelli, Pupi Avati, Lorella Cuccarini, Elisa Isoardi, Francesca Fialdini, Maria Grazia Cucinotta e Arnoldo Mosca Mondadori. Un’altra decina sarà recitata da persone provenienti da alcuni luoghi di cura e accoglienza della città, tra ospedale, casa di riposo, centro per migranti, carcere e centro di accoglienza per donne. L’ultima sarà affidata ai rappresentanti delle confraternite italiane ed europee.

A fare da filo musicale al pomeriggio sarà il cantautore ennese Mario Incudine, che chiuderà con la “Salve Regina” in siciliano, composta da Salvatore Martinez in occasione della visita di San Giovanni Paolo II a Siracusa.

La serata aperta alla città

Il concerto arriva dopo lo spettacolo di Stefania Bruno, andato in scena ieri al Teatro Neglia, e rappresenta uno degli appuntamenti del Forum rivolti anche al pubblico cittadino.

“Abbiamo voluto offrire una serata aperta a tutti, come segno di accoglienza verso chi è arrivato a Enna da tutta la Sicilia, l’Italia e l’Europa”, ha detto il sindaco di Enna Mirello Crisafulli. “La musica parla un linguaggio comune, lo stesso che le tradizioni custodiscono da secoli”.